Parkseminar im goldenen Herbst Zum 15. Mal rührten sich am Freitag und Sonnabend fleißige Helfer, um den Kromlauer Park zu pflegen – diesmal mit einer Rekordbeteiligung.

Die Rhododendronschlucht bildete am Sonnabend neben dem Inselteich und dem Ufer des Rakotzsees einen der Schwerpunkte der Arbeiten während des 15. Parkseminars im Kromlauer Park. © Rolf Ullmann

Vor allem am Sonnabend zeigte sich das Herbstwetter von seiner besten Seite. Strahlender Sonnenschein ließ die Blätter vieler Bäume im Kromlauer Park golden glänzen. Doch für lange Blicke auf die sie umgebende Pracht nahmen sich die Teilnehmer am traditionellen Parkseminar nicht. Sie packten, in mehrere Gruppen aufgeteilt, an verschiedenen Schwerpunkten am Freitagnachmittag sowie den gesamten Sonnabend über kräftig zu, um den Wildwuchs zu entfernen und an einigen Stellen neue Sträucher sowie Bäume zu pflanzen. Als Organisator der Parkseminare lobte Uwe Horbaschk einmal mehr die große Einsatzbereitschaft, den Fleiß sowie in diesem Jahr die hohe Teilnehmerzahl. „Ich bin mir sicher, das wir in diesem Jahr zum Jubiläumsparkseminar auf einen neuen Teilnehmerrekord verweisen können,“ schätzte er im Verlauf der Arbeiten ein. Bereits am Freitagnachmittag nahmen 60 Helfer die Anstrengungen bei der Pflege und Umgestaltung des landschaftlich äußerst reizvollen Parkes auf sich. Am Sonnabend verdoppelte sich diese an sich schon hohe Zahl an Freiwilligen nochmals. So rückten die rund 120 Frauen und Männer an fünf Standorten insbesondere dem Wildwuchs zu Leibe. Dabei setzten sie am Inselteich, die hier vor drei Jahren begonnenen Arbeiten zielgerichtet fort.

Zwei weitere Gruppen säuberten die Rhododendronschlucht von Büschen, Wurzeln sowie Bäumchen, die sich hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausgebreitet hatten, aber hier nichts zu suchen haben. Auch am Ufer des Rakotzsees erfolgte die Fortsetzung der Arbeiten vergangener Jahre. Schließlich zogen einige der Helfer in den hinteren Teil des Parks, um auch hier dafür zu sorgen, das Bäume und Büsche, die hierhergehören besser gedeihen können. Neben Einwohnern aus dem Parkort Kromlaus, aus Gablenz und aus der Glasmacherstadt krempelten erneut zahlreiche Helfer aus Ostsachsen sowie anderen Bundesländern die Ärmel hoch. Andreas Tittelbach, gehörte zu denjenigen, die eine weite Anreise in Kauf nahmen, um sich beim Parkseminar einzubringen. Er machte sich aus Schkopau in Sachsen- Anhalt auf den Weg. Dies tat er nicht zum ersten Mal, sondern schon seit 2009. Auf die Frage, was ihn dazu bewegt immer wieder gerade in diesen Park zu kommen, sagte er „es ist die Herzlichkeit der Leute von hier und natürlich die Einzigartigkeit der gesamten Anlage, die mich immer wieder anzieht“.

Und genau diese Eigenschaft des Parks, verbunden mit dem traumhaften Wetter, entfaltete am Sonnabend eine geradezu magnetische Anziehungskraft auf Hunderte Besucher. Da hieß es schon mal anstehen um das Parademotiv, die Rakotzbrücke auf den Chip bannen zu können. Leider brachte dieser höchst erfreuliche Zuspruch auch ein paar Schattenseiten mit sich. Denn für einige, die ihre Motive mit der Kamera einfangen wollten, stellten die Holzbarrieren an den Basaltgebilden in unmittelbarer Nachbarschaft der Rakotzbrücke höchstens ein Ärgernis bei ihrer Überwindung dar. Verbotsschilder zum Betreten wurden mitunter zwar wahrgenommen aber letztlich doch nicht ernst genommen. Diese Missachtung kann sich für Unbelehrbare ganz schnell in einen teuren Spaß verwandeln, wenn sie dabei ertappt werden. Ein saftige Geldstrafe von über 50 Euro wird dann nämlich fällig, für wahrlich teure Fotos.

zur Startseite