Parkproblem der Feuerwehr wird gelöst Reichenbach hat ein Grundstück dafür erworben. Für das Personalproblem gibt’s vorerst keine Lösung.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Die von der Reichenbacher Feuerwehr in der SZ angesprochenen Probleme mit Personal und Parkplätzen sind im Rathaus bekannt. Bürgermeisterin Carina Dittrich hat auf Nachfrage von Andreas Feister im Stadtrat am Mittwoch erneut darauf reagiert. Für das Parkproblem an der Nieskyer Straße steht demnach eine Lösung in Aussicht. Wenn die Arbeiten an der Brücke abgeschlossen sind, für die der Stadtrat gerade den Auftrag vergeben hat, kann ein nahes Grundstück von der Feuerwehr genutzt werden. Die Stadt hat es durch einen Flächentausch erworben. Es dient während der Bauarbeiten noch als Lagerplatz .

Den Engpass beim Personal der Wehr könne die Stadt nicht beseitigen. Viele Firmen würden das Ehrenamt heute nicht mehr so schätzen wie früher, sagte die Bürgermeisterin. Viele Unternehmen würden inzwischen Ausgleich für Verdienstausfälle der Mitarbeiter während der Einsätze fordern. Stadtrat Lutz Steglich widersprach dem Eindruck, dass die Feuerwehr von der Stadt zu wenig unterstützt werde. „ Probleme gibt es“, sagt er, „aber wir sollten die Kirche auch im Dorf lassen.“ (SZ/ag)

