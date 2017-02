Parkplatzunfall und Kollision beim Abbiegen Die Polizei vermeldet aktuell zwei Unfälle in Neustadt: einen Rempler auf einem Supermarktparkplatz und einen Zusammenstoß an der Dresdner Straße.

In den letzten Tagen hat es in Neustadt zwei Unfälle gegeben. Der erste passierte bereits am Freitag, dem 10. Februar. Gegen 14.30 Uhr ist ein 70-Jähriger auf dem Lidl-Parkplatz an der Wilhelm-Kaulisch-Straße beim Einparken gegen ein anderes Auto gefahren, das in der Parklücke gegenüber abgestellt war. Es soll sich dabei um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben. Der 70-Jährige verließ mit seinem gelben Skoda den Unfallort und meldete am nächsten Tag den Unfall der Polizei. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizei bittet nun den Fahrer des geschädigten Kleinwagens, sich zu melden. Er hatte in der ersten Parklücke auf der rechten Seite gestanden. Der Geschädigte und andere Unfallzeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Sebnitz oder bei der Polizeidirektion in Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 zu melden.

Am Montagmorgen kam es zu einem Unfall an der Kreuzung August-Bebel-Straße und Dresdner Straße. In Höhe der Apotheke wollte eine 71-Jährige mit ihrem VW nach links abbiegen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mercedes-Transporter zusammen, hinter dessen Steuer ein 36-Jähriger saß. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 1 000 Euro. (szo)

zur Startseite