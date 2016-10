Parkplatzsorgen vor der LebensArt Rittergut-Anwohner befürchten, dass Aussteller während der Großharthauer Messe ihre Stellplätze besetzen. Nun wird eine Lösung gesucht.

Nur mit Schlüssel kommt man auf die Parkplätze vorm Rittergut. © Carolin Menz

Lars Hartmut Kramer wohnt schön im Großharthauer Rittergut. Mit seiner Familie lebt er in einer Wohnung direkt am See. Doch wenn das Spektakel LebensArt „Herbstzauber“ vom 28. bis 31. Oktober kommt, wird’s wieder weniger idyllisch. „Vor allem die Parksituation ist nicht mehr tragbar zur Messezeit“, so Lars Hartmut Kramer. „Immer wieder stellen sich Aussteller auf die Parkplätze, die ausschließlich für Mieter und Eigentümer der Rittergut-Wohnungen reserviert sind.“ Der Veranstalter habe einen Schlüssel zur Schranke, sodass fremde Autos dort abgestellt werden könnten, sagt Kramer. „Ich sehe ein, dass Aussteller Donnerstag oder Freitag vor der Messe ausladen und auf den Plätzen stehen. Doch es kann nicht sein, dass sie übers ganze Wochenende blockiert sind.“ Er habe nichts gegen die LebensArt, wie er sagt. Die Messe sei wichtig für den Ort, er selbst besuche sie sehr gern. Und doch wünschte er sich vom Veranstalter eine Lösung des Problems. Wie Ulla Hiltafski vom Agenturhaus aus Lübeck auf Anfrage sagte, sei an sie das Problem noch nie herangetragen worden.

Sie selbst habe schon an der Schranke gestanden, um Ausstellerfahrzeuge ein- und auszuweisen. Und doch könne man wohl nicht ausschließen, dass fremde Autos dauerhaft auf privaten Stellplätzen stehen bleiben . „Das geht natürlich gar nicht. Wir werden das jetzt im Team besprechen und nach einer Lösung suchen“, so Hiltafski. Denkbar etwa wäre eine Liste, auf der Fahrer und Kennzeichen vermerkt werden. So wisse man, wer ein- und ausfährt. „Und man könnte so Halter ermitteln und informieren, die falsch parken“, so Ulla Hiltafski. Nötig wäre das freilich nicht, für Aussteller gebe es einen separaten und ausreichend großen Parkplatz.

Natürlich bringe die Messe Einschränkungen für Großharthauer mit sich, so Hiltafski. „Das Letzte was wir wollen, sind verärgerte Anwohner.“ (cm)

