Parkplatzrempler und Blechschäden

Verkehrsunfall auf B 172

Bad Schandau. Eine 60-Jährige war am Montagmittag auf der Kirnitzschtalstraße in Bad Schandau unterwegs und wollte nach links in die Rudolf-Sendig-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Caddi, der auf der B172 in Richtung Postelwitz unterwegs war. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.