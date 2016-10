Parkplatznot verschärft sich Noch einmal wird es in Pirnas Innenstadt eng für Autos. Die Gründe sind fast immer gleich.

In Pirna einen Parkplatz zu finden, wird immer schwieriger. © Daniel Spittel

Kraftfahrer, die in Pirnas Altstadt einen Parkplatz suchen, haben es ab kommender Woche wieder schwerer, einen zu finden. Noch einmal fallen über 60 Stellplätze weg. Pirna lässt ab 1. November am letzten noch verbliebenen Teilstück der Straße Am Zwinger Flutschäden von 2013 beseitigen. Fachleute werden dabei den Abschnitt zwischen Badergasse und Steinplatz sanieren. Zwar erstreckt sich der Hauptteil der Arbeiten lediglich auf die Fahrbahn. Um allerdings ordentlich bauen zu können, muss die Trasse für eine reichliche Woche voll gesperrt werden. Damit entfallen auch die Stellflächen am Straßenrand. Nach Auskunft des Rathauses soll die Sanierung am 7. November abgeschlossen sein. Steinplatz und Schifftorvorstadt lassen sich während des Baus nur über die Route Badergasse, Markt, Schlossstraße, Obere Burgstraße, Teufelserker, Niedere Burgstraße und Lange Straße erreichen. (SZ/mö)

