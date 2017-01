Parkplatznot an der Bahnhofstraße Beim Parken wird es in Eibau manchmal eng. Das betrifft den Bereich vor Apotheke und Arztpraxis. Die Gemeinde will nach einer Lösung suchen.

Kaum Platz zum Parken – dieses Problem kritisierten jetzt Gemeinderäte in Kottmar. Betroffen sei die Bahnhofstraße in Eibau. Dort herrscht viel Begängnis, denn es gibt es die Sparkasse, Arztpraxen, eine Apotheke und eine Pflegestation. Vor wenigen Wochen ist auf der Bahnhofstraße noch eine Fachpraxis für Schmerztherapie hinzugekommen. Sie eröffnete Anfang Dezember des vergangenen Jahres.

Oft finde man an der gesamten Straße keinen Stellplatz, so die Gemeinderäte. Der Vorschlag: Man könnte doch den Parkplatz am oberen Ende der Bahnhofstraße erweitern. Auf der Abrissfläche des ehemaligen Hotels gibt es dort Stellflächen. Das auszubauen und mehr Parkflächen zur Verfügung zu stellen, ist aber baulich nicht möglich, sagt Bürgermeister Michael Görke (parteilos).

Er sieht vielmehr eine Möglichkeit darin, für die Parkplätze direkt vor der Apotheke eine Zeitbeschränkung einzuführen. „Wir werden das mal prüfen“, so der Kottmar-Bürgermeister.

