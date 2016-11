Parkplatznot am Finanzamt befürchtet 300 Beschäftigte werden künftig in der Steuerbehörde in Pirna arbeiten. Wo sie alle ihre Autos lassen, ist noch unklar.

Am neuen Großfinanzamt wird es nur 79 Parkplätze geben. Viele fürchten, dass das nicht ausreicht. © Daniel Förster

Rings um das neue Pirnaer Finanzamt droht ein Mangel an Pkw-Stellplätzen. „Die Parkplatzsituation dort ist echt mies“, klagte Einwohner André Kurth kürzlich in der Stadtratssitzung. Von der Stadt wollte er wissen, ob es tatsächlich genügend Plätze um die Behörde gebe, damit kein Chaos ausbreche. Nach Aussage des Rathauses muss der Freistaat angesichts der Größe des Finanzamtes und der darin beschäftigten Mitarbeiter 79 Parkplätze nachweisen, dies sei auch geschehen. Diese Angaben decken sich mit jenen des Staatsbetriebes „Sächsisches Immobilien- und Baumanagement“ (SIB), der das Finanzministerium für den Freistaat errichten ließ. Allerdings sollen auf dem Areal direkt am Finanzamt lediglich 54 Stellplätze entstehen, hinzu kommen zehn Besucherparkplätze sowie zwei Behindertenparkplätze.

Weil nicht alle erforderlichen Stellflächen auf dem Grundstück untergebracht werden können, sah sich die Behörde auch im Umfeld um. So werden beispielsweise Stellplätze im Parkhaus „Stadtmitte“ an der Königsteiner Straße angemietet. Kritiker befürchten, dass es dennoch eng werden könnte rund ums Finanzamt, selbst wenn nur ein Bruchteil der Mitarbeiter künftig mit dem Auto zur Arbeit kommt.

