Parkplatzmarkierungen an Bushaltestelle sind weg Die Stadt hat die weißen Linien an der Breitscheidstraße am Mittwoch entfernen lassen. Die Autos stehen dort aber immer noch.

Nach unserem Beitrag am Mittwoch zur Fahrplanänderung und der neuen Bushaltestelle an der Breitscheidstraße hat die Stadtverwaltung reagiert. Am Donnerstag wurden die Markierungen der früheren Stellplätze entfernt. Trotzdem haben weiterhin eine Menge Autofahrer nicht wahrgenommen, dass seit Sonntag das Parken gegenüber der Sparkasse nicht mehr erlaubt ist. Die Haltestelle war permanent zugeparkt. Regiobus hatte den Haltepunkt im Stadtzentrum eingerichtet, weil die Haltestellen Ritterstraße und Pferdebahnmuseum nach Meinung der Fahrplaner relativ weit auseinanderliegen.

Bereits am Montag hatte das Ordnungsamt damit begonnen, Strafzettel an Autofahrer zu verteilen. Nach unserer Berichterstattung darüber und über die Verwirrung bei den Busfahrgästen über die neuen Fahrpläne, war im Netz auf der Facebookseite des DA und in der Gruppe „Du kommst aus Döbeln, wenn...“ eine lebhafte Diskussion ausgebrochen.

Von manchen Leuten wurde dabei der Sinn einer weiteren Haltestelle an der Breitscheidstraße in Frage gestellt. Eine Döbelnerin schrieb dazu: „Ich finde die neue Haltestelle an der Sparkasse irgendwie überflüssig, denn von Ritterstraße und Pferdebahn kommt man doch locker auf den Markt.“ Ein Mann merkte dazu an: „Klar, dass jeden Tag Leute da parken, die Macht der Gewohnheit. Hat ja auch keiner vorher bekannt gegeben.“

Eine Frau, die offenbar den Stadtbus nutzt, kommentierte: „Der größte Schrott, die neuen Fahrpläne. Gestern kam gleich mal gar kein Bus...“ Ein Mann wurde sarkastisch: „Döbeln bewirbt sich um den Preis der dümmsten Verschlimmbesserung. Es werden Projekte und Aktivitäten bei der Stadtplanung und Umgestaltung der letzten fünf Jahre gewertet. Ich muss sagen, schaut gut aus!“

