Parkplatzbau beginnt nach Ostern

Die Stadt Heidenau baut auf der Emil-Schemmel-Straße 17 Parkplätze. Dafür wird die Straße ab Dienstag, dem 18. April gesperrt. Die Umleitung führt über die Käthe-Kollwitz-Straße. Voraussichtlich Ende Juni sollen die neue Parkplätze fertig sein. Mit ihrer Übergabe ist dann aber auch ein neues Verbot verbunden. Danach soll nämlich das umstrittene Parken auf den Fußwegen in Mügeln verboten werden. Das ist Teil des im Februar von den Stadträten beschlossenen Parkkonzeptes für das Wohngebiet. Damit fallen insgesamt 120 Parkplätze in Mügeln weg. Parkplatznot soll das aber nicht bedeuten, denn es gebe noch ausreichend Plätze in Mügeln, nur eben nicht in jedem Fall vor der Haustür. (SZ/sab)

