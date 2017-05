Artikelempfehlung

Parkplatzbau an Blauer Lagune wird teurer

Berzdorfer See. Bis Ende Mai soll die Asphaltierung der neuen Parkplätze und Zufahrten an der Blauen Lagune abgeschlossen sein. „Die Arbeiten dort laufen auf Hochtouren“, erzählte Bürgermeister Christian Hänel (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Schönau-Berzdorf. Falls möglich, soll zum Männertag zumindest ein Teil der neuen Parkmöglichkeiten freigegeben werden. Das Parkleitsystem komme dann im Juli dazu, kündigte Hänel an. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/parkplatzbau-an-blauer-lagune-wird-teurer-3690532.html