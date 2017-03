Parkplatz wird Wohnland Die Stadt will den ungenutzten Platz zwischen den Gärten mit Wohnhäusern bebauen lassen.

Der frühere Parkplatz am Waldviertel in Richtung Weßnitz zwischen den Kleingärten ist jetzt zur Wohnbebauung ausgeschrieben. Die Stadträte stimmten dem zu, aber erst als Stadtrat Axel Hackenberg anmerkte, eine Ausschreibung sei zunächst erst einmal ein Test des Marktwertes. Mit einem Verkauf taten sich ein paar Stadträte noch schwer, zum Beispiel Falk Terrey (SPD). Er sähe es gern, wenn die Stadt ein paar kommunale Flächen in der Hinterhand hätte, wenn der geplante Industriepark am Flugplatz kommt und damit die Nachfrage nach Bauland bzw. Wohnungen. Damit sieht es nämlich etwas rar aus derzeit. Die städtische Wohnungsgesellschaft hat nach Aussage von OB Sven Mißbach derzeit nicht die Möglichkeiten, einen solchen neuen Standort von über 4 000 m² zu erschließen. Die Genossenschaft hat ihrerseits offenbar kein Interesse, heißt es intern. Die Stadt ist seit Längerem der Meinung, dass der Parkplatz eigentlich nicht mehr gebraucht wird. (ulb)

zur Startseite