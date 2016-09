Parkplatz verzweifelt gesucht Weil gebaut wird, fallen am Zwinger in Pirna 65 Stellflächen weg. Das sorgt an anderer Stelle für Chaos, bei Betroffenen für Frust.

Am Zwinger zwischen Badergasse und Steinplatz wird seit Montag gebaggert. Während auf der Bahndamm-Seite noch geparkt werden darf, fallen die Parkplätze auf der anderen Straßenseite weg. © Kristin Richter

Pirna. Nein, sagt Pirnas Stadtsprecher Thomas Gockel, den Wegfall von 65 Parkplätzen innenstadtnah an anderer Stelle kompensieren, das könne die Stadtverwaltung nicht. Man bitte um Verständnis.

Diese Aussage wird vielen Innenstadt-Bewohnern übel aufstoßen, denn die Parkplatzsuche treibt sie seit Montag schier zur Verzweiflung. „Keiner der Anwohner rund um den Markt hat etwas gegen die notwendigen Sanierungsarbeiten“, sagt SZ-Mitarbeiterin Marion Nagler, die in der Altstadt wohnt. „Aber was zurzeit gehäuft und ohne Koordination auftritt, ist für die Anwohner im innerstädtischen Bereich eine Zumutung. Man fährt im Stadtring Runden auf der Suche nach einem Parkplatz.“

Seit Montag wird die Straße am Zwinger saniert, auf der nicht nur Tagesgäste, sondern vor allem Altstadtbewohner ihre Autos abstellen. Sie können die Parklücken hier mit von der Stadt ausgegebenen Anwohnerparkkarten für aktuell 30 Euro pro Jahr nutzen. Wenn nun 65 der ohnehin raren Stellflächen wegfallen, weiß mancher tatsächlich nicht mehr, wohin mit dem Auto. Entsprechend groß ist der Unmut der Anwohner. „Hat man mal einen Parkplatz gefunden, überlegt man es sich sehr genau, ihn wieder aufzugeben“, berichtet ein Bewohner der Langen Straße.

Die Innenstadtmisere zurück 1 von 3 weiter Warum wird der Zwinger am Stück saniert? Gebaut wird im gesamten Bereich zwischen Badergasse und Steinplatz, für rund 120000 Euro lässt die Stadt bis Ende November Hochwasserschäden beseitigen. Die Möglichkeit, das Baufeld in einzelne Abschnitte zu unterteilen, sodass nicht ganz so viele Parkplätze gleichzeitig wegfallen, habe man verworfen, sagt Thomas Gockel. „Kann die Baufirma alles in einem Rutsch erledigen, wird sie insgesamt schneller fertig.“ Warum gibt es kein Ausweich-Angebot für Parkhäuser? Die Anwohner wünschen sich von der Stadt eine praktikable Lösung für das Parkplatzproblem während der Zwinger-Bauarbeiten. Eine Lösung könnte sein, Anwohnern befristet Plätze in den Parkhäusern rund um die Innenstadt zur Verfügung zu stellen, bis der Zwinger saniert ist. Angefragt aber habe seitens der Stadt niemand, sagen die Parkhausverwalter, entsprechend hat es auch keine Verhandlungen über Bedingungen gegeben. Allerdings seien die Parkhäuser ohnehin gut ausgelastet, viel Spielraum habe man nicht. Das Rathaus, so Thomas Gockel, würde mit so einem Vorstoß nur weitere Gräben aufreißen. „Wenn nicht genug Platz für alle ist, stünde für uns die Frage, welchen Anwohner wir mit einem Platz im Parkhaus unterstützen und welchen nicht.“ Warum wird der Obermarkt nicht zum Parken freigegeben? Eine weitere Möglichkeit, das Problem zu entschärfen, wäre die Freigabe des Obermarktes fürs Anwohner-Parken, und sei es auch nur in den Nachtstunden. Aber auch das lehnt die Stadt ab. „Wir haben zweimal in der Woche Markttag und erfahrungsgemäß ein großes Problem, den Platz dann rechtzeitig frei zu bekommen von parkenden Autos“, sagt Gockel. Autos abzuschleppen, das wolle das Ordnungsamt vermeiden. Das Rathaus empfiehlt stattdessen Anwohnern, die ohnehin früh mit dem Auto zur Arbeit fahren, die bewirtschafteten Parkplätze zum Beispiel an der Grohmannstraße zu nutzen. Die sind zwischen 18 und 9 Uhr gebührenfrei. Die Altstadtbewohner sind trotzdem sauer und fordern die Verantwortlichen im Rathaus auf, doch noch einmal nachzudenken. Innerstädtisches Wohnen zu fördern und zu unterstützen, das sei früher einmal eine Devise der Stadt gewesen, sagt einer. „Momentan ist davon leider überhaupt nichts zu spüren.“

Und es sind nicht nur die Anwohner, die leiden. Die aktuelle Parkplatz-Verknappung wirkt sich selbst auf die innenstadtnahen Supermärkte aus. Wer gestern Mittag am Roten oder am Schwarzen Netto an der B 172 einkaufen wollte, hatte an beiden Discountern kaum eine Chance, sein Auto abzustellen. Die Parkplätze waren komplett belegt, augenscheinlich zum Großteil mit Autos von Altstadt-Bewohnern bzw. Arbeitspendlern.

Im Rathaus ist das Problem bekannt, aber die Verwaltung hebt die Hände. „Mehr als die Parkplätze, die ohnehin ausgewiesen sind, haben wir nicht“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Der Schotter-Parkplatz am Friedenspark stehe seit einiger Zeit Anwohnern zur Verfügung, zudem habe die Stadt alle Parklücken an Bergstraße und Tischerplatz ausschließlich für Anwohner freigegeben.

Das lässt die Frage offen, ob die Stadt nicht doch noch mehr tun könnte, um die Situation zu entspannen.

