Parkplatz unter Löbtauer Brücke frei

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) ist beim Ausbau der Weißeritz ein weiteres Stück voran gekommen. Deshalb konnte am Donnerstag der Parkplatz unter der Löbtauer Brücke an der Löbtauer Straße wieder freigegeben werden. Das teilt LTV-Projektleiter Reinhard Scholz mit. Am unteren Ende des Knicks ist das etwa 200 Meter lange Stück zwischen den Brücken Löbtauer und Wernerstraße gerade fertig geworden. „Das Flussbett ist jetzt breiter“, sagt Scholz. Zudem sind auf beiden Seiten neue, sechs Meter hohe Ufermauern errichtet worden.

Die Arbeiten in dem Abschnitt hatten 2015 begonnen. Beim Bau der neuen Ufermauer am rechten Ufer waren zuerst sogenannte Bohrpfähle in den Untergrund getrieben worden, die eine Stahlbetonschale bekamen und mit Sandsteinen verkleidet wurden. Der Parkplatz wurde dann beim Bau der linken Ufermauer ab August 2016 gesperrt. Als ordentlicher Abschluss zur Weißeritz wurden Bordsteine gesetzt und der Untergrund angepasst. Auf der Ufermauer gibt es jetzt neue Geländer. (SZ/phi)

