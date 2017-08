Parkplatz Talstraße schrankenlos Die Meißener Stadtwerke haben am Mittwoch das Schrankensystem auf dem Parkplatz Talstraße entfernen lassen und rüsten diesen auf Parkscheinautomaten um.

Die Meißener Stadtwerke haben am Mittwoch das Schrankensystem auf dem Parkplatz Talstraße entfernen lassen und rüsten diesen auf Parkscheinautomaten um. Das teilte die Sprecherin des Unternehmens, Lilly Schütze, mit. „Für den Schrankenwegfall haben wir uns aufgrund hoher Wartungskosten und einer anstehenden Erneuerung entschieden. In den neuen Parkscheinautomaten wird es eine Neuerung geben: Man wird per App zu bezahlen und von unterwegs die Parkdauer verlängern können.“ Die notwendigen Kontrollgänge über den Parkplatz führt die Parkraum Service GmbH (PRS) für die Stadtwerke durch. Die PRS bewirtschaften auch deren Parkplatz auf der Meisastraße. (SZ)

