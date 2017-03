Parkplatz-Streit endet im Krankenhaus Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau kam es am Montag auf dem Parkplatz gegenüber des Amtsgerichts Döbeln. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einem handfesten Streit kam es am Montag auf dem Parkplatz gegenüber des Amtsgerichts Döbeln. Dabei kam eine Frau zu Fall. Wer hat etwas beobachtet?

Am Montag wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 14.45 Uhr zum Parkplatz in die Rosa-Luxemburg-Straße gerufen. Dort war es kurz zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Wenig später fand ein Passant die Frau auf dem Gehweg liegend. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Stand blieb sie ohne festgestellte Verletzungen.

Die Polizei sucht nunmehr Zeugen des Vorfalls wahrscheinlich zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr. Insbesondere wird ein augenscheinlich älteres Paar gesucht, das möglicherweise schlichten wollte und wichtige Zeugen der Auseinandersetzung sein könnte. Hinweise erbittet das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 659-0.

