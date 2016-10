Parkplatz-Problem weiter ungelöst An der Kita „Am Wald“ in Gaußig haben Eltern kaum Möglichkeiten, ihr Auto abzustellen.

In Gaußig gibt es ein Parkplatzproblem. © Uwe Soeder

Die Kita „Am Wald“ in Gaußig liegt idyllisch, wie der Name schon sagt, am Ortsrand in Waldnähe, aber sie hat ein Manko: Es fehlen Parkplätze. Seit Jahren sucht die Gemeinde nach einer Lösung, doch bisher ist keine in Sicht.

Das Thema kam jetzt wieder zur Sprache, als im Gemeinderat der Verkauf eines Grundstückes auf der Tagesordnung stand. Eine Gaußiger Familie hatte den Antrag gestellt, eine etwa 400 Quadratmeter große Fläche, auf der Schuppen und Bäume stehen, von der Gemeinde kaufen zu wollen. Gemeinderat Tobias Fischer (FDP) fragte, ob dort nicht Stellflächen für die Kita angelegt werden könnten. Das Grundstück sei dafür nicht geeignet, unter anderem weil es nur eine sehr schmale Zufahrt habe, so Bürgermeister Alexander Fischer (CDU). Die Räte stimmten für den Verkauf.

Nun muss die Gemeinde aber für das Wasserspiel vorm Eingang zum Schloss, das der Heimatverein vor ein paar Jahren aufstellen ließ, eine neue Wasserzufuhr schaffen. Bisher kommt das Wasser aus einer Zisterne, die sich auf dem zu verkaufenden Grundstück befindet. (SZ/MSM)

