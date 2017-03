Gut zu wissen Parkplatz oder Marktplatz Seit zehn Jahren gibt es Pläne für die Neugestaltung des Markts. Jetzt will die Stadt ernst machen. Aber vorher sollen die Bürger noch einmal mitreden können.

Immer mittwochs ist Markttag in Radeburg. Die meiste übrige Zeit parken hier vor allem Autos. Mit der Neugestaltung des Platzes soll sich das ändern. © Arvid Müller

Was haben die Ortsdurchfahrt in Volkersdorf und der Radeburger Markt gemeinsam? Beide sollen neu gestaltet werden. Da wie dort erfolgten die ersten Planungsschritte schon vor über zehn Jahren. Doch während in dieser langen Zeit das Projekt in Volkersdorf von den zuständigen Ämtern des Landes mehrfach umgeplant wurde, liegen die Pläne für den Markt seit 2007 im Rathaus auf Eis. Für den Umbau, der schon längst realisiert sein sollte, fehlte bisher einfach das Geld. Das reichte seinerzeit nur für die Großenhainer Straße und den gleichnamigen Platz.

Doch jetzt will die Verwaltung endlich Ernst machen mit dem Markt-Projekt. Und das möglichst schnell, denn die Zeit drängt, sollen dafür wie geplant noch Gelder aus dem Fördertopf für den Stadtumbau fließen. Der Technische Ausschuss des Radeburger Stadtrats hat sich daher vor zwei Wochen mit den Varianten für die Neugestaltung beschäftigt. Insgesamt drei waren vor zehn Jahren durch ein Büro erarbeitet worden. Einbezogen hatten die Planer dabei sowohl eine 2006 erfolgte Bürgerbefragung als auch einen 2002 durchgeführten Studentenwettbewerb. Zudem gab es damals mehrere Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde.

Auf nur eine Variante wollte sich der Ausschuss in seiner Beratung nicht festlegen. Im Ergebnis der Diskussion fassten die Mitglieder schließlich den Beschluss, dem Stadtrat die Varianten 1 und 3.1 zur Entscheidung vorzulegen, auf welcher Basis die Neugestaltung weiter geplant werden soll. Zudem sollen die Bürger die Chance bekommen, noch einmal mitzureden.

Bevor daher am Donnerstagabend um 19.30 Uhr die reguläre Stadtratssitzung beginnt und die Räte, so die Hoffnung der Verwaltung, sich für eine der empfohlenen Varianten entscheiden, sind die Radeburger bereits ab 18 Uhr in den Ratssaal eingeladen. „Während der Sitzung wird es kein Rederecht für die Bürger geben“, sagt Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos). „Aber davor besteht die Möglichkeit, Einsicht in die Entwürfe der Planer zu nehmen und darüber mit der Verwaltung und den Stadträten ins Gespräch zu kommen.“

Derzeit wird die etwa 20 mal 30 Meter große Mittelinsel kaum genutzt. Die umgebenden Autos und die parkenden Autos schirmen sie geradezu ab. Das soll künftig anders werden. „Denn bei der Beachtung von Verkehrsströmen geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Fußgänger“, sagt die Bürgermeisterin. Die Verwaltung favorisiere daher die Variante, bei der die autofreie Fläche des Marktes an die Häuserseite mit dem Zugang durch die Kirchgasse angebunden wird.

Eine wesentliche Forderung war seinerzeit, dass mit der Neugestaltung möglichst viele Parkplätze erhalten bleiben sollen. Auch dem tragen die vorliegenden Varianten Rechnung. Wie Bauamtsleiter Mathias Kröhnert sagt, würde es mit den Varianten 1 und 3.1 ohne temporäre Stellflächen zwar fünf Parkplätze weniger geben als jetzt. Der Grund dafür ist, dass die derzeitigen Flächen zu klein sind und damit nicht mehr der aktuellen DIN entsprechen.

Beachtet wurde bei den Planungen auch die Überdachung des Marktes durch die Karnevalisten. Statt Betonelementen und Pflasternägeln sollen künftig 34 dauerhaft in den Boden eingebaute Hülsen für Standfestigkeit sorgen. „Bei der Variante 3 befinden sich bis auf zwei alle außerhalb der Fahrbahn“, so der Bauamtsleiter. Das Risiko ist damit gering, dass sich Anwohner durch klappernde Abdeckungen belästigt fühlen könnten.

Mit der Neugestaltung möchte die Stadt erreichen, dass der Markt zu einem Platz wird, auf dem man sich gern aufhält und auch mal etwas länger verweilt. Ein Ortszentrum, das auch Raum für künftige neue Möglichkeiten der Nutzung lässt.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will nun dieses Jahr mit dem Straßenbau in Volkersdorf beginnen. Die Stadtverwaltung hat als Startzeitpunkt für die Arbeiten auf dem Markt den März nächsten Jahres im Visier. Ein sportliches Ziel. Genauso das geplante Bauzeitfenster. „Zwischen Zelt und Zelt“, sagt Mathias Kröhnert und meint damit den alljährlichen krönenden Abschluss des Karnevals in Radeburg.

Infos zu den Plänen und Möglichkeiten zu Gesprächen am Donnerstag ab 18 Uhr im Ratssaal

zur Startseite