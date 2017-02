Parkplatz oder Grünfläche? Was aus dem ehemaligen Kohlelagerplatz am Bahnhof wird, ist umstritten.

Wie weiter mit dem ehemaligen Kohlelagerplatz? Auch darum geht es am 13. März beim Stadtteilgespräch im Triebischtal mit Oberbürgermeister Olaf Raschke. © Claudia Hübschmann

Am Mittwoch,8. März, werden im Sozial- und Kulturausschuss des Stadtrates die Ergebnisse des Lenné-Preises vorgestellt. Der vom Berliner Senat ausgeschriebene Preis für Studenten und Landschaftsarchitekten hatte in diesem Jahr u. a. die Gestaltung des Meißener Stadtteils Triebischtal als Aufgabenstellung. Alle Preisträger sehen im ehemaligen, etwa zweieinhalb Hektar großen Kohlelagerplatz am Bahnhof Triebischtal einen Stadtteilpark oder ähnliche Grünanlagen vor.

In der Stadtverwaltung hingegen gibt es Planungen, das Areal zu befestigen und einen Park-and-Ride-Platz einzurichten. Darüber wird auch am 13. März beim Stadtteilgespräch des Oberbürgermeisters Olaf Raschke (parteilos) und Vertretern der Stadtverwaltung gesprochen. Das Gespräch beginnt 18 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Kaff, Wilhelm-Walkhoff-Platz 7. (SZ/ul)

