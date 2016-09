Parkplatz-Not am Zwinger

Weil im ersten Bauabschnitt zunächst die Parkflächen hergerichtet werden, lässt Pirna die Straße Am Zwinger nur halbseitig sperren. Die offen bleibende eine Spur wird von der Badergasse in Richtung Steinplatz zur Einbahnstraße. Sowohl Pkws als auch Lkws können auf diesem Weg in die Altstadt fahren. Hinaus geht es aus dieser Ecke allerdings getrennt: Pkws können aus der Altstadt über Lange Straße, Dohnaische Straße und Brückenstraße fahren. Die Ausfahrt für Lkws führt weiterhin über die Niedere und Obere Burgstraße zum Tischerplatz. Weil aber die Arbeiten auf der Badergasse noch nicht abgeschlossen sind, geht es zum Markt in erster Linie auf dem Weg Tischerplatz, Obere Burgstraße, Schlossstraße und auch wieder retour – sowohl für Pkws als auch für Lkws. Lkws können überdies auch auf der Route Niedere Burgstraße und Obere Burgstraße dann von der Oberen Burgstraße in die Schlossstraße Richtung Markt abbiegen.

Wie viele Parkplätze fallen während der Bauarbeiten weg?

Wenn die Bauleute am Zwinger anrücken, wird es parkplatztechnisch eng. Nach Auskunft des Rathauses fallen auf dem Abschnitt zwischen Badergasse und Steinplatz vorübergehend 65 Parkplätze auf der Südseite weg. Auf der Nordseite – die Seite am Bahndamm – kann auch während der Bauarbeiten weiterhin geparkt werden. Laut Stadt soll der Wegfall folgendermaßen kompensiert werden: Die Grohmannstraße ist dann wieder geöffnet, sodass Kraftfahrer die dortigen Stellflächen wieder nutzen können. Des Weiteren finden sich Stellplätze an der Klosterstraße sowie gebührenpflichtige Parkplätze auf der Lauterbachstraße zwischen Klosterstraße und Gartenstraße. An der Bundesstraße 172 werden in beiden Fahrtrichtungen Tafeln aufgestellt, die Kraftfahrer darauf hinweisen, das Parkhaus an der Königsteiner Straße zu benutzen, weil es dort noch freie Kapazitäten gibt. Sind die Arbeiten am Zwinger fertig, wird es auf der Südseite wieder 65 Parkplätze geben.