Parkplatz nach Baumsturz sicherer gemacht Am Lokal Margarethenmühle hatte es drei Eichen entwurzelt. Die Gastwirte entschieden sich für einen radikalen Schnitt.

Am Hang unweit des Parkplatzes der Gaststätte Margarethenmühle in Naußlitz sind zahlreiche Bäume gefällt worden. Das ist zum Teil eine präventive Maßnahme, denn vor vier Wochen waren drei Eichen einfach umgestürzt und auf ein Auto gekracht. © André Braun

An der Margarethenmühle in Naußlitz wurde kurzer Prozess gemacht: Bäume, die in unmittelbarer Nähe zu den Parkplätzen standen, wurden abgeholzt. Denn so etwas wie am 26. Januar soll nicht noch einmal geschehen: Drei Eichen wurden entwurzelt. Sie kippten einfach um, landeten auf einem Auto.

„Kurz zuvor war der Förster da, um die Bäume zu begutachten. Die, die umgefallen sind, galten nicht als gefährdet“, sagt Sabine Firley, deren Mann die Ausflugsgaststätte führt. Deshalb haben sich die Gastwirte nun dafür entschieden, alle Bäume im Umfeld des Parkplatzes absägen zu lassen. „Wir möchten dadurch die Sicherheit noch weiter erhöhen“, sagt Sabine Firley.

Wie hoch der Sachschaden ist, der bei dem Unglück vor vier Wochen entstanden ist, sei noch nicht klar. Zudem würden noch Gespräche mit der Versicherung laufen, sagt sie.

Einer der entwurzelten Bäume landete direkt auf einem Auto eines Bauunternehmens. Der Kastenwagen ist ein Totalschaden. Der Vorfall ereignete sich an einem Donnerstag um die Mittagszeit. Gegen 12.45 Uhr waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Roßwein zur Unglücksstelle gerufen worden. Die 13 Männer haben die Bäume mit Kettensägen zerteilt und den Wagen geborgen.

Wie der stellvertretende Wehrleiter Oliver Bernhard beschrieb, sei der Vorfall für ein weiteres Fahrzeug glimpflicher ausgegangen: „Ein anderes Auto, das daneben parkte, hat seitlich nur einige Lackschäden.“ Bernhard hatte den Einsatz vor Ort koordiniert und eine Vermutung zur Unglücksursache: „Ich vermute, dass die Bäume aufgrund der Schneelast umgefallen sind.“ Vor vier Wochen hatte es immer wieder heftig geschneit, es herrschte Frost. Die Polizei sprach von „höherer Gewalt“.

Es waren weitere Schäden entstanden: Am Ziegengehege waren diese gering, am Eselgehege ging ein Zaunfeld kaputt. Sowohl die Tiere als auch die Gäste und Mitarbeiter des Ausflugslokals blieben unverletzt. Wie der DA berichtete, war die Roßweiner Wehr mit ihrem Gruppenlöschfahrzeug und der Drehleiter vor Ort. Ihre Kollegen aus Haßlau unterstützten sie mit ihrem Gruppenlöschfahrzeug. Laut Oliver Bernhard seien die Männer um 15.30 Uhr zurück im Depot und einsatzbereit gewesen.

