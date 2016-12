Parkplatz-Lotto bald ohne Nieten? Am Bahnhof in Radeberg sind die Stellplätze knapp. Aber jetzt soll sich etwas tun.

Der Pendler-Parkplatz am Radeberger Bahnhof ist rappelvoll – ein alltäglicher Anblick. Die Stadt will jetzt Geld in die Hand nehmen, um Abhilfe zu schaffen. © Thorsten Eckert

Es ist ein bisschen wie an der Losbude: Niete oder Parkplatz? Die Stellflächen auf dem Pendlerparkplatz am Radeberger Bahnhof sind jedenfalls mächtig gefragt. Denn das Ganze ist praktisch: Auto kostenlos abstellen und dann bequem und ruckzuck per Zug zur Arbeit ins nahe Dresden fahren. Ohne dann dort nach einem Parkplatz suchen zu müssen, der zudem auch nicht gerade billig wäre.

Offiziell liegt die Auslastung des Radeberger Pendler-Parkplatzes laut Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) zwar bei „nur“ 95 Prozent. „Aber eigentlich nur, weil es ein Durchschnitt ist, in den auch das Wochenende mit einfließt“, weiß VVO-Sprecher Christian Schlemper. Und er weiß auch, dass es von Montag bis Freitag wahrscheinlich eine Quote von weit über hundert Prozent ist. Denn die Stadt Radeberg hatte bekanntlich vor rund fünf Jahren von der Deutschen Bahn die sogenannte alte „Ladestraße“ entlang der Bahngleise gekauft, die an den Pendler-Parkplatz mit seinen 100 Plätzen grenzt. Dort stehen nun, zumindest provisorisch befestigte, weitere gut 50 Stellplätze zur Verfügung. Und auch die sind dann weitgehend besetzt.

Etwa 32 000 Euro hatte Radeberg für den Straßenkauf ausgegeben. Damit linderte die Stadt nicht nur die Parkplatznot, sondern beendete auch gleich noch ein echtes Ärgernis. Denn als das Gelände noch der Bahn gehört hatte, waren regelmäßig „Knöllchenjäger“ im Auftrag des Unternehmens vorbeigekommen. Und eigentlich hatte die Stadt die Fläche ja auch schon viel eher kaufen wollen, aber die Verhandlungen über einen vernünftigen Preis waren eher zäh gewesen, hatte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) damals im Stadtrat erklärt, als der Kauf dann abgesegnet worden war. Denn Preise, so weiß der OB, steigen schnell mal an, wenn sich Leute für Bahngrundstücke interessieren … Oder wie Lemm es in seiner bekannt launigen Art sagt: „Man konnte schon das Gefühl bekommen, dass es sich um das absolut wichtigste Grundstück handelt, das die Bahn besitzt …“

Noch kein konkreter Baustart

Nach wie vor ist diese Erweiterung der Parkmöglichkeiten aber ein Provisorium. Doch das soll sich nun ändern. Als die Stadträte vergangenen Mittwochabend den Haushalt für die kommenden beiden Jahre absegneten, gaben sie auch grünes Licht für den Ausbau der Ladestraße zum „richtigen“ Pendler-Parkplatz. Immerhin 300 000 Euro hat Radeberg dafür vorgesehen. Wobei Radeberg nicht allein ins Portemonnaie greifen muss. Einen Teil übernehmen auch Verkehrsverbund und Freistaat, wie VVO-Sprecher Christian Schlemper in Aussicht stellt. 15 Prozent dieses Teils kommen vom Verkehrsverbund, 75 Prozent schießt der Freistaat zu.

Wobei konkretere Planungen erst noch anlaufen müssen, sodass ein konkreter Baustart noch nicht in den Kalender eingetragen werden kann. Klar ist aber, dass Radeberg eine der wichtigsten Umstiegsstellen im Umland Dresdens ist, wie VVO-Sprecher Schlemper unterstreicht. „Dass hier der Umstieg zwischen Auto und Bahn, aber auch zwischen Bahn und Bus so leicht möglich ist, wird von den Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs sehr gut und im steigenden Maße angenommen“, sagt er. Allein in die Züge steigen hier täglich rund 2 600 Kunden. Hinzu kommen die vielen Bus-Nutzer. Sodass hier wohl jeden Tag über 3 000 Fahrgäste insgesamt ein- und aussteigen. Was eine Steigerung um gut ein Drittel bedeutet, seit 2006 die Übergangsstelle zwischen Bus und Bahn samt Pendler-Parkplatz offiziell in Betrieb gegangen war.

