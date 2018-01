Parkplatz kostet fünf Millionen Euro Lange Zeit wurde um das Projekt gerungen. Jetzt ist die Straße fast fertig. Nicht alle freuen sich über den neuen Parkplatz am Pillnitzer Schloss

Dieser Parkplatz soll künftig die Stellplätze auf dem Schlossvorplatz ersetzen. Für Busse und Autos entstehen neue Flächen. © Sven Ellger

Seit Jahren plant das Land an dem Projekt, jetzt ist zumindest die Straße fast fertig. Bei den Bauarbeiten für den neuen Parkplatz am Pillnitzer Schloss geht es voran.

Es sollen rund 125 Parkplätze entstehen, für bis zu 17 Busse, zwei für die Busse der Dresdner Verkehrsbetrieb und 114 für Autos. Der Platz soll künftig die Stellflächen auf dem Schlossvorplatz ersetzen. Die neue Straße zwischen Lohmener und Söbrigener Straße wurde asphaltiert. „Derzeit laufen außerdem die Tiefbauarbeiten für die späteren Stellplätze für die Reisebusse und Autos“, erklärt Tobias Lorenz vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Außerdem wird am Servicegebäude auf dem Parkplatz gebaut. Hier entstehen neben den Toiletten für die Besucher auch Pausenräume für die Fahrer der Verkehrsbetriebe. Wann genau der Parkplatz fertig wird, steht noch nicht fest. Geplant ist der Sommer dieses Jahres. In Summe kosten die Arbeiten rund fünf Millionen Euro, sagt Lorenz. Die kommen aus dem Etat des Freistaates.

Im Februar 2017 starteten die Bauarbeiten für den neuen Parkplatz. Auf der Fläche zwischen Lohmener und Söbrigener Straße wurden dafür zunächst Bäume gefällt und Strom- und Abwasserleitungen verlegt. Eigentlich sollten an der Lohmener Straße schon im Herbst 2015 die Bagger rollen. Doch lange verzögerte sich das Projekt wegen der noch nicht geklärten Finanzierung.

Gar nicht glücklich über die neue Straße ist Tobias Oertel. 2009 hat er mit seiner Familie ein Haus an der Söbrigener Straße gekauft. Dahinter entsteht jetzt der neue Parkplatz. Die neue Verbindungsstraße führt direkt neben dem Grundstück der Oertels vorbei. „Es wurden alle Bäume weggebaggert und der Baulärm ist sehr störend“, sagt er. Manchmal höre er die Geräusche auch schon um 2.30 Uhr in der Nacht. Wenn der Parkplatz einmal in Betrieb sein sollte, sorgt er sich um den starken Verkehr neben seinem Grundstück. „Viele werden bestimmt die Straße ein paar Mal rauf und runter fahren.“

Tobias Oertel stören auch die fehlenden Informationen. „Es wäre schön, zu erfahren, wenn die Straße gesperrt wird, wenigstens ein Zettel an der Haustür wäre nett.“ Manchmal komme er plötzlich ohne Vorwarnung nur von einer Seite an sein Grundstück heran. Für den neuen Parkplatz habe er Verständnis, für die neue Straße jedoch nicht. (mit SZ/kh)

