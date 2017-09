Parkplatz-Konzept für Pieschen gefordert

Die Pieschener kennen das Problem: Gerade in den Abendstunden müssen Autofahrer oft Runde um Runde drehen, bis sie einen Stellplatz finden. Nun wird die Stadtratsfraktion der CDU mit einem Antrag aktiv. Darin fordern die Politiker von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), dass dieser die jetzige Situation untersucht und den künftigen Bedarf an Parkplätzen für das Ortsamtsgebiet Pieschen ermittelt. Dabei soll auch beachtet werden, dass in den kommenden Jahren Hunderte Wohnungen im Bereich Kaditz und Mickten geplant sind. Außerdem fordert die CDU, eine Parkraumkonzeption vor allem für Pieschen, Mickten und Trachau zu entwickeln. Es sei auch denkbar, in diesen Bereichen Anwohnerparken einzuführen. Neben mehr Autostellflächen soll auch geprüft werden, wo weitere Fahrradbügel möglich wären.

Die Parkplatznot in Pieschen hatte sich durch den Wegfall von Flächen in den vergangenen Jahren noch verschärft. So entsteht zwischen Leipziger und Bürgerstraße ein Wohngebiet mit Geschäften. Zuvor befand sich dort ein wilder Parkplatz. Über den Antrag der CDU muss in verschiedenen Gremien beraten werden, bevor der Stadtrat entscheidet. (SZ/sag)

