Parkplatz für Kreuzfahrtschiffe Der Elbkai in Bad Schandau wird ausgebaut. Jetzt gab es eine unangenehme Überraschung.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mike Ender von der Firma Bau-Com überwacht die Arbeit der Betonpumpe im Baugraben am Elbkai in Bad Schandau. © Kristin Richter Mike Ender von der Firma Bau-Com überwacht die Arbeit der Betonpumpe im Baugraben am Elbkai in Bad Schandau.

Die ausgefrästen Bohrkerne aus der Kaimauer werden am Ende der Baumaßnahme wieder eingebaut.

Die Betonpumpen brummen, die angeschlossenen Schläuche zappeln aber nur leicht, wenn der Brei durch sie hindurchfließt. Die Enden stecken in den Bohrlöchern im Elbkai von Bad Schandau. „Es ist immer wieder spannend, wie viel in jedes Loch hineinpasst“, sagt Baumaschinenführer Jens Schiwek von der Firma Bau-Com aus Bautzen. Die hat den Auftrag für die Sanierung am Elbkai bekommen. Seit Wochen arbeiten sie an den Löchern in der Mauer. Auf drei verschiedenen Höhen wurden Dutzende Löcher gebohrt. Darin sollen sogenannte Ischebek-Anker eingebaut werden. Das sind spezielle Metallkonstruktionen, die in die Löcher geschoben werden. Das Ganze wird dann mit Beton verpresst und soll eine Rückverankerung der Kaimauer im Gelände bewirken.

Doch beim Verpressen sind jetzt unerwartete Probleme aufgetreten. Es musste wesentlich mehr Beton in die Löcher gepumpt werden als geplant. Offenbar sind hinter der Kaimauer Hohlräume, die vorher nicht bekannt waren. Wie sie entstanden sein könnten, ist schwer nachvollziehbar. Die Bauexperten gehen davon aus, dass die schwankenden Wasserstände hinter der Mauer Sediment ausgespült und abgetragen haben könnten. Mit einer neuen Betonmischung begegnen Jens Schiwek und seine Kollegen dem Problem.

Ein schwerwiegender Bauverzug sei dadurch allerdings noch nicht entstanden, heißt es aus dem Rathaus in Bad Schandau. Geplant sind die Bauarbeiten bis weit in 2017 hinein. Ein großer Teil der Kaimauer war im Juni 2010 in einer Nacht in die Elbe gerutscht. Das Hochwasser 2013 verstärkte die Schäden noch einmal. Die Sanierung kostet mehr als zwei Millionen Euro. Das war für die Stadt allein nicht bezahlbar. Selbst bei hohen Fördersätzen wäre der Eigenanteil kaum zu stemmen gewesen. Schließlich war es gelungen, die Reparatur des Elbkais über den Fonds für Hochwasserschäden von 2013 zu finanzieren. Damit wird die Baumaßnahme komplett von Bund und Freistaat bezahlt.

Allein mit einer Reparatur ist es in diesem Fall aber nicht getan. Schiffe, die zukünftig an dem Elbkai anlegen sollen, sind heutzutage wesentlich breiter und schwerer, als es zu den Zeiten war, als die Sandsteinmauer errichtet wurde. Das bedeutet, dass wesentlich mehr Zugkräfte aufgenommen werden müssen, wenn größere Schiffe in der Elbströmung stehen. Auch deshalb sind die vielen Anker notwendig, die jetzt in die Mauer eingebaut werden.

Ein besonderer Fall sind jedoch anlegende Hotelschiffe. Immer mehr Touristen buchen Kreuzfahrten – auch auf der Elbe. Doch in Bad Schandau haben die Schiffseigner ein Problem. Die Kapazität an Liegeplätzen ist komplett ausgereizt. Der sanierte Elbkai würde dringend gebraucht. Bisher war er für Flusskreuzfahrtschiffe aber ungeeignet. Die hohe Mauer ist eine ungünstige Konstruktion. Bei Niedrigwasser, wie es gerade erst in den vergangenen Wochen der Fall war, kann kein Steg fürs bequeme Ein- und Aussteigen angelegt werden. Die Lösung dieses Problems ist noch in der Planung.

Von noblen Hotelschiffen kann derzeit nur geträumt werden. Baustellendreck bestimmt noch Monate die Szenerie. Die aus der alten Sandsteinmauer herausgefrästen Bohrkerne werden übrigens markiert, gelagert und später wieder eingebaut. „Das wird verschmiert und wirkt wieder wie eine ebene Oberfläche“, erklärt Schiwek. Das nächste Problem dürfte die Beseitigung des Bewuchses sein, der sich an der Kaimauer gebildet hat und auch die Frage, wie stark das Mauerwerk dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

