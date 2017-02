Parkplatz bei Schneeskulpturen bleibt

Die vier Schneeskulpturen vor dem Landhotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf locken noch immer. Daher steht der Parkplatz, den die Gemeinde gegenüber des Hotels angemietet hatte, weiterhin zur Verfügung. Montags bis donnerstags können Besucher da kostenlos parken, so Hermsdorfs Bürgermeister Andreas Liebscher (parteilos). Freitags bis einschließlich sonntags ist eine Parkgebühr von je zwei Euro fällig.

Die Schneekunst zog am Wochenenden Tausende Gäste an. „Auch Montag war noch richtig viel Trubel“, sagt Hotelmitarbeiterin Elke Fromm. Am Mittwoch waren es etwas weniger. Das Interesse reiße aber nicht ab. Vor allem im gastronomischen Bereich mache sich das bemerkbar. Freie Zimmer gibt es keine. „Da hätten wir mehr vermieten können, als wir haben“, sagt sie. Das liege aber vor allem an Skitouristen.

Und auch am kommenden Wochenende rechnet sie mit weiteren Gästen, die sich die „Legenden der Geschichte“, so das Motto der Ausstellung, vor dem Hotel an der Altenberger Straße ansehen wollen. Die Kälte macht‘s möglich. Die Wetterprognosen sind gut. Die Schneeskulpturen seien daher sicher noch einige Tage zu sehen. (SZ/skl)

zur Startseite