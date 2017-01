Parkplätze zur Trauerfeier knapp Am Freitag wird Walter Lange in Glashütte zu Grabe getragen. Wegen des Trauerzugs kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Walter Lange wird am Freitag auf dem Glashütter Friedhof beigesetzt. Weil zur Trauerfeier Hunderte Gäste erwartet werden, werden die Parkplätze knapp werden. © Egbert Kamprath

Die Trauerfeier für den Glashütter Ehrenbürger Walter Lange findet am Freitag ab 11 Uhr statt. „Aus diesem Anlass rechnet die Stadtverwaltung mit zahlreichen Gästen“, sagt Hauptamtsleiterin Julienne Döring. Da die Stadt die Trauerfeier absichern wird, werden mehrere Parkplätze ab 10 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Flächen rund um die Kirche, auf dem Marktplatz oberhalb des Ferdinand-Adolph-Lange-Denkmals und vor dem Friedhof. Kurz nach 14 Uhr wird es kurzzeitig zu Straßensperrungen kommen, da die Trauergemeinschaft den Sarg begleiten wird, der von der Kirche zum Familiengrab auf den Friedhof gebracht wird. Der Trauerzug läuft über die Sommerseite der Hauptstraße und die Luchauer Straße zum Friedhof.

Da die Parksituation in Glashütte ohnehin kompliziert sei, bittet die Stadt alle Trauergäste, insbesondere die Parkplätze hinter der Turnhalle und am Ortsausgang Richtung Johnsbach zu nutzen. Weiterhin können Trauergäste ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz in Schlottwitz gegenüber der ehemaligen Gaststätte Klein-Tirol abstellen, um mit der stündlich verkehrenden Müglitztalbahn von Oberschlottwitz nach Glashütte zu fahren.

Der Bauhof hat in den vergangenen Tagen den Schnee aus der Kernstadt gefahren. Zunächst wurden die größeren Straßen und deren Parkbuchten beräumt. Zuletzt war der Bauhof auf den kleineren Straßen unterwegs. „In Hinblick auf die Beerdigung haben wir auch verstärkt den Schnee an den Eingängen zur Kirche und zum Friedhof weggefahren“, sagt Bauhofleiter Veith Hanzsch. (SZ/mb)

