Parkplätze statt Brandruine Die Stadt hat das ehemalige Fabrikgelände an der Uferstraße kaufen können. Das war kompliziert.

Bei den Löscharbeiten im Juni vergangenen Jahres waren schon Teile des alten Fabrikgebäudes von der Feuerwehr eingerissen worden. Jetzt kann die Brandruine endlich weggeräumt werden. An ihrer Stelle entstehen Parkflächen. © Jens Hoyer

Endlich kann die Brandruine an der Uferstraße abgerissen werden. Der Stadtrat hat grünes Licht für die Vergabe des Auftrags an eine Rochlitzer Firma gegeben. Noch bis Ende des Jahres soll der größte Teil der dafür bereitgestellten Fördermittel abgerufen werden. Die Stadt bekommt dafür Geld aus dem Programm Stadtumbau Ost. „Es werden danach an der Uferstraße Stellplätze für Autos und eine Grünanlage geschaffen. Spielgeräte und eine Bank aufgestellt“, sagte Baudezernent Thomas Hanns in der Stadtratssitzung. Der Abriss kostet rund 170 000 Euro.

Die Stadtverwaltung hätte schon viel eher losgelegt, aber die Übernahme der Grundstücke war ein schwieriger Fall. Sie gehörten der Firma Möbelbeschläge Döbeln, die in den 1990er Jahren Insolvenz angemeldet hatten. Die Firma wurde aus dem Handelsregister gelöscht, stand als Eigentümer aber noch im Grundbuch. Damit hatte die Stadt es mal wieder mit einer sogenannten Nachtragsliquidation zu tun, um die Eigentumsverhältnisse zu klären. Der Rechtsanwalt Hans-Peter Dietrich war als Nachtragsliquidator eingesetzt worden. Letzlich konnte der schwierige Fall schneller gelöst werden, als gedacht. „Alle Beteiligten haben dafür einen Beitrag geleistet“, sagte Jürgen Aurich, zuständig für die städtischen Liegenschaften. Die Beteiligten, das sind die drei Gesellschafter der abgewickelten Firma, von denen einer bereits verstorben ist. Deshalb war auch das Land Sachsen als Erbe mit im Boot. Und dazu noch das Finanzamt, das sich seinerzeit Sicherungshypotheken für nicht gezahlte Steuern eintragen ließ. „Das Finanzamt ist uns entgegengekommen“, sagte Aurich. Zum Nulltarif hatte die Stadt die vermeintlich herrenlosen Grundstücke zwar nicht bekommen, aber mit reichlich 3000 Euro sind die Kosten überschaubar.

Ein Teil des ehemaligen Firmengeländes liegt an der Schillerstraße. Es handelt sich um einen relativ schmalen Streifen, der mit einigen kleineren Gebäuden bebaut ist. Er grenzt an zwei alte Mietshäuser an der Gabelsberger Straße. „Wir wollen diese Grundstücke den Eigentümern der Häuser zur Erweiterung der Flächen zur Verfügung stellen. Es ist von Vorteil, wenn sie Autostellplätze anbieten können. Damit können wir einen Beitrag leisten, dass an den Häusern etwas passiert“, sagte Aurich.

Grundsätzlich sollen durch die Abrisse zusätzliche Parkmöglichkeiten im sogenannten Gründerzeitviertel geschaffen werden. Denn durch den Bau der zweiten Muldenquerung werden in voraussichtlich zwei Jahren an der Schillerstraße Parkmöglichkeiten wegfallen. Schon vor vier Jahren hatte die Stadt an der Schillerstraße ein altes Haus abreißen und auf der Fläche 18 Parkplätze einrichten lassen.

Mit der Brandruine verschwindet wieder ein Stück Döbelner Industriegeschichte. Die Fabrik war ein Zweigbetrieb des Nadelwerkes Ichtershausen und stellte zu DDR-Zeiten Reißzwecken her. Zum Heimatfest im vergangenen Jahr war die Ruine zum wiederholten Male angezündet worden. Weil sich das Feuer unter dem Blechdach festgesetzt hatte, nahmen die Feuerwehrleute den Abriss teilweise vorweg – mit dem Bagger wurden Wände und Dach zum Einsturz gebracht, um an die Glutnester zu kommen. Unter den Bagger kommen jetzt auch einige privat genutzte Garagen, die direkt an das Fabrikgebäude grenzen.

