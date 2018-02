Parkplätze sollen auf der rechten Seite bleiben Die Anwohner der Annenstraße haben Unterschriften gesammelt. Sie wollen nach dem Straßenbau wie immer parken.

In der Annenstraße soll zuerst ein Kanal verlegt werden. Danach folgt der Straßenbau. Die Planung wurde den Anwohnern vorgestellt. Im Nachgang gibt es Diskussionen. © Dietmar Thomas

Hartha. So viele Parkplätze wie jetzt hat es in der Vergangenheit an der Annenstraße nicht gegeben. Die Gaststätte ist geschlossen, die Arztpraxis umgezogen. Vor allem Anwohner und deren Gäste nutzen die Parkplätze, die auf der rechten Seite der Einbahnstraße angeordnet sind.

Doch nach dem Kanal- und Straßenbau könnte sich das ändern. Die Planer hatten während einer Einwohnerversammlung vorgestellt, wie die Straße nach der Sanierung aussehen soll. Wesentliche Änderung ist die Anordnung der Parkplätze, die statt bisher auf der rechten Seite nun auf der linken angelegt werden sollen. „Welche Folgen das hat, ist manchem erst nach der Sitzung und in Gesprächen mit den Nachbarn bewusst geworden“ , sagte Matthias Weber bei der Übergabe der Unterschriftenliste. So müssten zum Beispiel Kinder oder ältere Menschen, denen das Aussteigen aus dem Auto schwerfällt, auf der Seite zur Straße das Auto verlassen. „Das ist ein Sicherheitsrisiko“, sagte Weber. Außerdem falle es manchem Autofahrer schwerer, auf der linken Seite rückwärts einzuparken, ergänzte eine Anwohnerin. Ein Unfallrisiko stellt auch das Ausparken dar, da der Fahrer eine schlechte Sicht nach hinten hat. Und die Fenster der Häuser seien auf der linken Seite ziemlich tief angelegt, sodass beim Anlassen der Fahrzeuge oder beim Laufenlassen, wenn Eis von der Scheibe gekratzt wird, die Abgase stören.

Auch dass mehr Parkplätze geschaffen werden könnten, weil auf der rechten Seite mehr Ausfahrten freizuhalten sind, stimme nicht, so Weber. Die Anzahl sei fast gleich. Hinzu kommt, dass sich auf der linken Seite einige Gewerbe befinden, deren Schaufenster dann nicht mehr gut einsehbar wären.

Alle Argumente haben die Anwohner der Annenstraße aufgeschrieben und 41 Unterschriften gesammelt. Diese übergaben sie zur Ratssitzung Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos).

„Die endgültige Planung ist noch nicht abgeschlossen. Wir diskutieren die Problematik noch einmal im Technischen Ausschuss“, sagte Kunze. Bauamtsleiter Ronald Fischer zeigte sich verwundert, dass es dieses Bürgerbegehren gibt, da die Planung vorgestellt worden sei. Damals hätten sich die Anwesenden nicht gegen die Parkplätze auf der linken Seite gesträubt, sagte Fischer. „Es waren nicht alle da, weil die Einladung etwas unglücklich formuliert war. Viele dachte, es gehe um den Kanalbau und sind deshalb nicht betroffen“, so Weber. Und erst im Nachgang wäre den Anliegern bewusst geworden, welche Konsequenzen eine Verlegung der Parkplätze auf die linke Straßenseite habe.

