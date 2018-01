Parkplätze kommen wieder Zwei Parkplätze in Dipps sind seit Monaten gesperrt. Anwohner sind davon genervt. Aber sie können Hoffnung haben.

Dippoldiswalde. Zwei Parkplätze an der Ecke der Rabenauer Straße/Große Mühlstraße in Dippoldiswalde sind derzeit gesperrt. Das hat zur Folge, dass in Anwohnerstraßen rings ums Krankenhaus viele zusätzliche Fahrzeuge stehen. „Patienten und Mitarbeiter stellen hier ihre Autos ab. Wie soll das weitergehen?“, fragte Edith Wiese, die in der Goethestraße lebt.

Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) verwies darauf, dass die gesperrten Parkplätze in Privateigentum sind. Eine Fläche war gegen Gebühr der Öffentlichkeit zugänglich. Die Zufahrt von der Großen Mühlstraße aus war mit einer Schranke geregelt. Der andere Teil war ans Landratsamt vermietet. Dafür ging die Zufahrt von der Rabenauer Straße ab.

Das Grundstück, auf dem die beiden Parkplätze liegen, gehört der Familie von Marco Wessely. Hier sollen auch wieder Parkplätze für die Dippser und ihre Besucher eingerichtet werden, kündigt er an. Aber vorher müssen die Wasserbauer hier ihre Arbeit abschließen.

Derzeit ist die gesamte Fläche gesperrt, weil im Rahmen der Hochwasserschadensinstandsetzung der Kreuzbach verlegt werden soll. Er ist hier verrohrt und fließt unterirdisch mitten durch die Fläche. Das soll nicht so bleiben. Der Bach soll an den Rand des Grundstücks verlegt und offen gestaltet werden. Diese Arbeiten haben noch nicht angefangen. Dafür muss es erst Frühjahr werden und wieder bauoffenes Wetter herrschen.

Erst wenn die Arbeiten begonnen haben, dann ist auch absehbar, wann die Baustelle abgeschlossen ist und die Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. „Ende des Jahres wird es wohl spätestens soweit sein“, erwartet Wessely. Bis zur Wiedereröffnung will seine Familie auch mit der Stadtverwaltung aushandeln, wie die Parkplätze in Zukunft betrieben werden. Es gäbe die Möglichkeit, die Fläche der Stadt zu überlassen, damit die das Parken dort regelt. Damit wäre sie dann auch für die Ordnung auf der Fläche verantwortlich. Es könnte aber auch dabei bleiben, dass die privaten Eigentümer sich weiter um die Gebühren und die Parkordnung kümmern.

