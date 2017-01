Gut zu wissen Parkplätze an der Mücke offen Sie sind vom Bahn-Bau nicht betroffen. Besonders auswärtige Besucher sind verunsichert.

Thomas Krause von der Schützenhaus Eventgroup auf dem Parkplatz an der Mückenschenke im Stadtpark. © Brühl

In der Mückenschenke klingelt das Telefon. Wieder ruft jemand an, ob denn die Parkplätze an der Gaststätte weiter genutzt werden können und man das Haus mit dem Auto während der Bahn-Baumaßnahmen erreicht. Anlass für diese und weitere Nachfragen war die wiederholte Information der Stadtverwaltung in den Medien, dass „der restliche Stadtpark als Parkverbotszone eingerichtet und ausgeschildert wird“. Als Rest ist gemeint, was nicht an der Jahnkampfbahn bzw. außerhalb des Stadtparkes an der neuen Zufahrtsstraße als Parkfläche ausgewiesen ist.

Doch die Parkplätze an der Mückenschenke sind davon nicht betroffen und hätten streng genommen extra genannt werden müssen, findet Inhaber Thomas Krause. Ihn nervt, dass seine Kundschaft jetzt verunsichert ist. „Wir sind ganz unabhängig vom Bahnbau und über die Pollmerallee weiterhin jederzeit erreichbar“, stellt der Gastronom klar. Die Parkflächen seien in vollem Umfang nutzbar.

Nur, wenn demnächst der Tunnel Auenstraße wegen des Bahndamm-Abbruchs gesperrt wird, kommt man dort zu Fuß nicht mehr durch. Dann ist auch für die Fahrzeuge der Schützenhaus Eventgroup kein passieren mehr möglich. Nun haben sie einen separaten Schlüssel für den Poller im Tunnel, um rasch ins Schützenhaus zu gelangen.

Vielleicht wieder Biergartenfest

Thomas Krause ist nach eigenen Angaben dennoch in Verbindung mit den Bauleuten von der Bahn. Denn er hat sich schriftlich geben lassen, dass es keine nennenswerten Änderungen am neuen Bahndamm geben wird – außer, dass dieser etwa einen halben Meter versetzt und etwas steiler wird. Das betrifft dann tatsächlich auch das angrenzende Grundstück des noch recht neuen Parkplatzes. „Ich habe alles deshalb auf eigene Kosten vermessen lassen, um den Vorher-Nachher-Vergleich machen zu können“, sagt Thomas Krause.

Natürlich seien auch an dieser Stelle neben dem Bahndamm Bäume gefällt worden für die Baufreiheit: Wildwuchs und auch einige Stämme des Altbestandes. „Doch die grüne Lunge des Stadtparkes ist doch erhalten“, unterstreicht Thomas Krause. Zwar gibt es ja dieses Jahr kein Erlebnisfest der Sinne im Stadtpark, das regulär dran gewesen wäre. Doch die Biergartensaison sieht der Gastronom nicht gefährdet – trotz Bauarbeiten.

Auch am Tag der Parks und Gärten Ende Mai wird der Stadtpark teilnehmen. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass das erfolgreiche Biergartenfest, das im Vorjahr Premiere hatte, wiederholt wird. Im August hat dieses Event Hunderte Familien angelockt. Die K&K-Bahn war von Biergarten zu Biergarten gefahren, die Gäste konnten überall verweilen, es gab Musik und Kinderbetreuung – eine erfolgreiche Mischung bei sommerlichen Temperaturen.

