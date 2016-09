Parkplätze am Pirnaer Zwinger sind fertig Die Bauarbeiten gehen voran. 65 Plätze sind wieder nutzbar.

Am Zwinger in Pirna laufen Sanierungsarbeiten © Kristin Richter

Die Stadt Pirna hat am Donnerstag den ersten sanierten Abschnitt der Straße Am Zwinger für den Verkehr freigegeben. Alle 65 Parkplätze auf der Seite der Trasse, die zu den Altstadthäusern zeigt, können wieder benutzt werden. Pirna hatte seit 19. September an den Stellflächen Flutschäden von 2013 beseitigen lassen. Fachleute trugen Anfang dieser Woche auf dem Abschnitt zwischen Badergasse und dem Steinplatz einen neuen Straßenbelag auf, anschließend wurden die Parkbuchten neu markiert. Bereits zuvor hatten die Handwerker die Rasenfugen- und Rasengitterplatten ausgebaut und den Untergrund verdichtet, damit er die neue Deckschicht trägt. Mit der Sanierung soll vermieden werden, dass im Fall einer erneuten Flut Fugen ausgespült werden und sich die einzelnen Platten daraufhin senken oder heben. Unter Kraftfahrern hatte das Bauvorhaben für große Unruhe gesorgt, weil vorübergehend 65 Parkplätze am Zwinger wegfielen. In einem nächsten Abschnitt werden ab 17. Oktober Fahrbahn und Parkplätze zwischen Dohnaischer Straße und Badergasse saniert. Bis dahin kann die Straße Am Zwinger ohne Einschränkungen befahren werden. (SZ/mö)

