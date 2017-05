Parkplätze am Bahnhof gesperrt Die Stadt bereitet die Sanierung des Bahnhofsgebäudes vor. Das wirkt sich nicht nur auf Autofahrer aus.

Ab Montag, 22. Mai, gestaltet sich die Parkplatzsuche am Bahnhof Potschappel etwas schwerer als sonst. Wegen Bauarbeiten am Bahnhofsgebäude kann zum einen der Gehweg davor nicht genutzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Außerdem müssen die Stellplätze links vorm Haupteingang und die Fläche im Bereich der ehemaligen Garagen zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Güterschuppen gesperrt werden. Während der Bauzeit kann dort nicht geparkt werden.

Ersatz gibt es keinen. „Allerdings hat die Stadtverwaltung bereits im Vorfeld auf Teilen des Platzes des Handwerks temporär zusätzliche Stellplätze ausgewiesen“, teilt Stadtsprecher Matthias Weigel mit. Gleichzeitig wird ab Montag die Bushaltestelle am Bahnhof rund 50 Meter in Richtung ehemaliges Kaufhaus verlegt. Darüber hinaus werden die Taxistellplätze auf die gegenüberliegende Seite an den Platz des Handwerks verlegt.

Am Bahnhofsgebäude beginnt ab Montag der zweite Teil der vorgezogenen Vorbereitungs- und Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehören Abbrucharbeiten im Gebäude, die Trockenlegung, Kellerverfüllung und Elektroarbeiten.

Die Stadt Freital hatte das Bahnhofsgebäude 2014 für 110 000 Euro von einem luxemburgischen Fonds gekauft. Ab voraussichtlich Mitte des Jahres sollen bis ins Jahr 2019 hinein Büros für die Verwaltung und neue Fraktionsräume für den Stadtrat entstehen. Außerdem ist im Erdgeschoss ein Bürgerbüro geplant. Im Januar hatte die Stadtverwaltung mit den ersten Vorbereitungen am Gebäude begonnen. Das Vorhaben wird zum Teil aus Fördermitteln finanziert und soll insgesamt rund 3,5 Millionen Euro kosten.

