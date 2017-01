Parkkonen zelebriert den Überzahl-Tanz Beim 5:2 über den EHC Freiburg erzielen die Lausitzer Füchse alle Tore in Folge von gegnerischen Strafen.

Patrik Parkkonen hat gut lachen: Mit zwei Toren und einer Vorlage schraubte er seine Scorerkonto auf 36 Punkte in 36 Spielen. Der Finne ist damit der mit Abstand gefährlichste Verteidiger der Liga. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse lassen sich vom vierten Tabellenplatz nicht verdrängen, obwohl auch die Verfolger Kassel, Kaufbeuren und Ravensburg gewonnen haben. Gegen den EHC Freiburg gelang den Füchsen ein enorm wichtiger 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)-Sieg. Damit haben die Füchse auch an diesem Wochenende vier Punkte eingefahren. Das Überraschende am Sonntag: Entscheidender Faktor war dieses Mal das überragende Überzahlspiel der Füchse.

Die Lausitzer Füchse, nach ihrem Fehlen in Ravensburg wieder mit Sean Fischer und Marius Schmidt in ihren Reihen, hatten gleich die erste Chance. Warttig, der diesmal für den noch fehlenden Svoboda in der ersten Sturmreihe spielen durfte, legte quer auf Hayes, der aber zu zentral auf den Freiburger Torwart Mensator schoss. Aber die Gäste gingen in Führung, als Kapitän André Mücke auf der Strafbank saß. Topscorer Linsenmeier fälschte einen Schuss unhaltbar für Torwart Cüpper ab. Fischer hatte wenig später die Chance zum Ausgleich, als er nach einem klasse (no-look) Pass von Parkkonen allein auf Mensator zulief, aber vorbeischoss.

Dann bot sich den Füchsen aber nach zwei Zeitstrafen binnen einer Minute die Chance zur doppelten Überzahl. Und die nutzten die Gastgeber, auch wenn es zunächst schien, als sollte ihnen gegen die extrem enge Box der Gäste nichts einfallen. Dann aber zog Parkkonen einfach aus der Distanz ab, Mensator war die Sicht verdeckt, und der Superschuss schlug rechts oben im Tor ein. Es blieb eine weitere Minute einfache Überzahl für die Füchse. Gerade, als die abgelaufen war, gelang den Gastgebern das Führungstor. Götz spielte aus der Ecke den freien Palka vor dem Tor an. Der konnte sich die Ecke aussuchen und traf eiskalt (10.). Wenig später traf Swinnen nur das Außennetz. Dann aber musste die erste Reihe ein Gegentor hinnehmen. Hayes verlor das Bully und danach Duda aus den Augen. Der hielt vor dem Tor seinen Schläger in einen Schuss – 2:2 (17.). Aber die Füchse hatten noch im ersten Drittel eine erneute Antwort – wieder in Überzahl. Erneut zog Parkkonen bei viel Verkehr vor dem Tor einfach ab und traf halbhoch in die lange Ecke (20.).

Gleich zu Beginn des zweiten Drittels tauchte der Freiburger Duda allein vor Cüpper auf. Der Füchse-Torwart zeigte aber seine ganze Klasse, als er lange wartete und am Ende den Puck abwehrte. Dann aber kamen die Füchse zu ihrer nächsten Überzahl – und wieder schlugen sie zu. Erneut zog Parkkonen aus der Distanz ab. Diesmal konnte Mensator zwar halten, aber beim Abpraller war Bohac zur Stelle und schoss den Puck direkt zum 4:2 ins Netz (26.). In der 31. Minute musste eigentlich der fünfte Treffer für die Füchse fallen. Swinnen kam in der Ecke an den Puck, Hayes war vor dem leeren Tor völlig frei. Mensator hatte sich verschätzt und befand sich noch hinter dem eigenen Tor. Aber Swinnens Pass kam zu zögerlich, so dass die Freiburger Hayes noch auf Kosten einer Zeitstrafe noch behindern konnten. Die Überzahl danach brachte diesmal nichts ein. Auch die Freiburger nutzten eine weiter Überzahl nicht. Die Füchse gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins letzte Drittel und spielten die Partie ausgesprochen clever zu Ende. Die Füchse agierten nicht mehr so offensiv und lauerten auf Konter. Freiburg musste ja mehr riskieren. Die Füchse-Abwehr stand aber kompakt, schaffte es, die Gäste vom Tor wegzuhalten und ließ keine großen Chancen zu. Und als die Füchse zu ihrer sechsten Überzahl kamen, erzielten sie ihr viertes Überzahltor. (Zählt man das 2:1 von Palka unmittelbar nach Ablauf einer Strafe hinzu, sogar das fünfte.) Diesmal spelte Palka einen starken Querpass auf Heyer, der den Puck ins leere Tor schieben konnte (50.). Damit war das Spiel praktisch entschieden. Die Freiburger versuchten zwar , auch mit Provokationen, noch etwa zu erreichen, aber das prallte an den Füchsen ab. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg mit einer starken Mannschaftsleistung und einem überragenden Überzahlspiel, bei dem sich wiederum Patrik parkkonen hervortat.

Am kommenden Freitag geht es zu den zurzeit so starken Bayreuthern. Da es beim letzten Spiel in Bayreuth eine Reihe von Vorkommnissen gab, gelten für dieses Spiel sehr starke Sicherheitsvorkehrungen. Die Füchse-Fans dürfen keine Blockfahnen, keine Fan-Banner und keine Fahnenstangen, die länger als zwei Meter sind, bei sich führen. Strenge Personenkontrollen sind angekündigt. Fanbusse müssen beim EHC Bayreuth anzumelden. Am Sonntag kommt dann der Tabellenelfte Bad Nauheim nach Weißwasser.

Lausitzer Füchse – Wölfe Freiburg 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

0:1 Nikolas Linsenmaier 4:21 (Überzahl, Assist: Kunz, Brückmann)

1:1 Patrik Parkkonen 8:05 (Überzahl 2, Ostwald, Swinnen)

2:1 Dennis Palka 9:19 (Heyer, Mücke)

2:2 Radek Duda 16:24 (Wittfoth, Rießle)

3:2 Patrik Parkkonen 19:03 (Überzahl, Hayes, Bohac)

4:2 Dominik Bohac 25:27 (Überzahl, Parkkonen, Hayes)

5:2 Jens Heyer 49:06 (Überzahl: Palka, Mücke)

Lausitzer Füchse

Tor: Cüpper

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Bruneteau –

Sturm: Warttig, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Fischer – Kubail

Freiburg

Tor: Mensator

Verteidigung: Meyer, Rießle, Vas, Mund, Brückmann, Kästle

Sturm: Kunz, Cihak, Haluza, Herm, Wittfoth, Wagner, Airich, Duda, Billich, Linsenmaier

Schiedsrichter: Jens Steinecke

Strafen: Weißwasser 10, Freiburg 18

Zuschauer: 2 085

