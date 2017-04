Parkhotel verpasst Gästepreis

Im Rennen um den „Gästeliebling 2017“ hat es das Parkhotel in Neustadt nicht ins Finale geschafft. Bei diesem Wettbewerb, den der sächsische Landestourismusverband (LTV) ausgelobt hat, werden die beliebtesten Hotels und Pensionen im Freistaat gekürt. Für die Tourismusregion Sächsische Schweiz hat es das Ferienhaus „Montana“ in Postelwitz eine Runde weiter geschafft. Der Gesamtsieger wird am 31. August verkündet. Um die Besten zu identifizieren, hatte der LTV 260 000 Onlinebewertungen unter die Lupe genommen. Internetnutzer hatten sich in Foren und Blogs zum Reiseland Sachsen geäußert. Im Ergebnis schneidet Sachsen mit der Note „Sehr gut“ und 82,9 Punkten auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 Punkten ab.

Die Touristen bewerteten unter anderem, ob das Personal kompetent und der Service überzeugend war. Von den gut 2 000 Hotels und Pensionen im Freistaat, die im Internet aktiv sind, hatten sich 543 für den Wettbewerb qualifiziert. (SZ/kat)

