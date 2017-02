Parkhotel Neustadt hat Chance auf Gästepreis Das Drei-Sterne-Haus gehört zu den am besten bewerteten Hotels in Sachsen – und könnte zum absoluten Liebling werden.

Das Parkhotel in Neustadt ist bei Gästen in Sachsen beliebt. © Holidaycheck.de

Die beliebtesten Hotels und Pensionen in Sachsen stehen fest. Darunter ist auch das bekannteste Hotel in Neustadt – das Parkhotel. Dieses hat es auf einen vorderen Platz beim Wettbewerb „Gästeliebling Sachsen 2017“ geschafft. Der sächsische Landestourismusverband (LTV) gab dazu am Donnerstag die nominierten Betriebe bekannt, die Chancen auf den Gesamtsieg haben. Von insgesamt 430 Beherbergungsbetrieben haben sich 24 Häuser für die nächste Runde qualifiziert, darunter das Parkhotel.

Um die Besten zu identifizieren, hatte der LTV insgesamt 260 000 Onlinebewertungen unter die Lupe genommen. Internetnutzer hatten sich in Portalen, Foren und Blogs zum Reiseland Sachsen geäußert. Im Ergebnis schneidet Sachsen mit der Note „Sehr gut“ und 82,9 Punkten auf einer Zufriedenheitsskala von 0 bis 100 Punkten ab. Damit sind die Gäste im Reiseland Sachsen zufriedener denn je. Die Touristen bewerteten unter anderem, ob ihr Aufenthalt positiv, das Personal kompetent und freundlich und der Service überzeugend waren. Aus den Bewertungen ergaben sich am Ende die 24 beliebtesten Beherbergungsbetriebe in Sachsen. „Sie überzeugten mit hervorragenden Bewertungen in drei Kategorien: Service, Umgang mit Bewertungen und Gesamteindruck“, teilt der Landestourismusverband Sachsen mit.

Von den gut 2 000 Hotels und Pensionen im Freistaat, die im Internet aktiv sind, hatten sich 543 automatisch für den Wettbewerb „Gästeliebling“ qualifiziert. Denn diese hatten bis Ende 2016 über mindestens 70 Onlinebewertungen verfügt. Aus den 24 Besten wird noch weiter ausgesiebt. Beim Halbfinale am 6. April in Leipzig werden aus diesem Kreis die Finalisten aus den acht sächsischen Reiseregionen gekürt. Diese stehen dann in der Endrunde um den Titel „Gästeliebling Sachsen 2017“.

Das Parkhotel hat 51 Doppelzimmer, zwei Junior-Suiten und zwei Einzelzimmer. Im Moment wird der Restaurantbereich modernisiert. Ab Mitte März soll das Restaurant den Gästen wieder zur Verfügung stehen. Bis dahin wird das „Schützenhaus“ als Ausweich genutzt. (SZ/kat)

