Parkhotel geht eigene Wege Meißens größtes Haus hat seine Kette verlassen. Das soll vor allem der Region nutzen.

Ist jetzt allein auf dem Markt unterwegs und dabei guten Mutes: das Parkhotel Meißen. © Claudia Hübschmann

Die E-Mail-Adressen sind bereits geändert. Sicher folgt bald eine eigene Internetseite: Beim Meißner Parkhotel ist der Zusatz „Welcome“ abhandengekommen. Chef Stefan Schwind hat am Dienstag SZ-Informationen bestätigt, wonach sein Haus aus dem Verbund der Welcome-Gruppe ausgeschieden ist. „Wir können uns auf diese Weise individueller ausrichten und vermarkten“, sagte Schwind. Der Entschluss sei aus eigenem Antrieb erfolgt. Er habe nichts mit dem Verkauf der Welcome-Gruppe zu tun.

Anfang November vergangenen Jahres hatte die britische Private Equity Gesellschaft Terra Firma den Verbund der Welcome Hotels übernommen. Verkaufsgerüchte kursierten bereits längere Zeit. Brauriese Warsteiner leidet als Muttergesellschaft der Hotel-Gruppe seit Jahren unter einem zurückgehenden Bierabsatz. Um den Kern des Familienunternehmens wieder zu stärken, wurde beschlossen, sich von Nebengeschäften zu trennen,

Parkhotel-Chef Schwind zufolge sollte sich der jetzt eingeschlagene Weg für die Gäste positiv auszahlen. Der Manager kündigte an, das Wochenendgeschäft sowie die Gastronomie auszubauen. Das Haus könne sich nun viel schneller und flexibler an den Wünschen und Bedürfnissen vor allem der Kunden in der Region orientieren. Das werde sich beispielsweise auf der Speisekarte niederschlagen. Hier sollen sich künftig mehr Hersteller und Anbieter aus der Region wiederfinden.

Das rechtselbische Parkhotel könnte dabei indirekt von den Erfahrungen seiner linkselbischen Schwesterhotels profitieren. Hannes Horsch, der Chef des Goldenen Löwen und der Residenz, gilt als einer der Vorkämpfer für den Grünmarkt in der Altstadt. Dort dürften sich eben jene Produkte finden lassen, die bald vermehrt auf den Tellern im Parkhotel landen sollen.

„Gemeinsam mit dem Löwen sind wir sehr breit aufgestellt und können auch unsere Tagungsräume und den modernen Spa-Bereich besser zur Geltung bringen“, sagt Stefan Schwind. Mit 118 Zimmern und dem Label 4-Sterne-Superior sucht das Parkhotel weithin seinesgleichen.

Der Wechsel der Kette ist für den Betrieb nicht ungewöhnlich. 1994 eröffnet, gehörte er rund sieben Jahre zur ungarischen Pannonia-Gruppe. 2001 ging das für seinen farbstarken Fliesenschmuck bekannte Denkmal auf der Hafenstraße in den Mercure Verbund über. Als Chef kam Michael Schwarzenberg aus Dresden. Nach dem Rückzug von Mercure 2007 übernahm die zum Warsteiner-Braukonzern gehörende Welcome-Gruppe.

Nur wenige Jahre später erwarb der Chef der Berliner Bauwert-Immobiliengruppe sowohl den Goldenen Löwen und die Residenz als auch das Parkhotel. Das Kerngeschäft von Bauwert bilden eigenen Angaben zufolge anspruchsvolle Büro- und Einzelhandelsbauten an innerstädtischen Topadressen deutscher Metropolen sowie hochwertige Wohnimmobilien in sehr guten Lagen Berlins.

Chef Leibfried steckte insgesamt 7,6 Millionen Euro in das überholungsbedürftige Parkhotel. Dafür wurde nicht nur jeder Raum in der exzentrischen Villa des Meißner Keramik-Pioniers Felix Ohm modernisiert. Vor allem entstand ein neuer Anbau mit 21 Zimmern, einem großzügigen Wellnessbereich und einem Saal für bis zu 200 Personen.

Mit dem Übergang der Verantwortung an das Management vor Ort könnten die drei Meißner Leibfried-Hotels gute Chancen haben, in einem schrumpfenden Markt Anteile zu gewinnen. Von Januar bis Dezember 2016 gab es in der Urlaubsregion Sächsisches Elbland drei Prozent weniger Gäste und 0,2 Prozent weniger Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der bereits laufende Abbau von Überkapazitäten in der Hotellerie wurde durch die Flüchtlingswelle verstärkt. So verwandelten sich in Freital, Tharandt und Riesa drei Objekte mit 439 Betten in Asyl-Unterkünfte. Das Waldhotel Weinböhla mit 216 Betten ist mittlerweile ein Altenwohnheim. Im Vergleich von 2015/2015 zu 2016 nahm die Bettenkapazität im Elbland insgesamt um 7,6 Prozent ab.

