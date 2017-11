Parkhotel gehört zur Dorint-Gruppe Im Frühjahr hatte sich das Meißner Vier-Sterne-Haus von der Welcome-Gruppe gelöst. Nun ist ein neuer Partner gefunden.

Ab 1. Dezember 2017 empfängt die Dorint Gruppe ihre Gäste auch im Dorint Parkhotel Meißen. © Claudia Hübschmann

Die Phase der selbstständigen Vermarktung ist für Parkhotelchef Stefan Schwind nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder vorbei. Nachdem sich das Hotel im Frühjahr von der Welcome-Gruppe gelöst hatte, sich eigenständig auf dem lokalen Markt positionieren wollte, gibt es nun wieder einen neuen Namensgeber.

So teilt eine Sprecherin der Dorint GmbH mit Sitz in Köln der SZ mit: „Ab 1. Dezember 2017 empfängt die Dorint Gruppe ihre Gäste auch im Dorint Parkhotel Meißen, in der Stadt des weltberühmten Porzellans. Den gemeinsamen Pachtvertrag unterzeichneten zuvor Immobilien-Investor und -Entwickler Jürgen Leibfried für die Grand Hotel in Meißen GmbH und Co. KG und Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH.“ Laut dem Schreiben werden alle Mitarbeiter des Parkhotels unter Geschäftsführer Stefan Schwind übernommen.

„Mit dem Parkhotel Meißen gewinnt die Dorint GmbH ein neues Aushängeschild hinzu“, sagt Karl-Heinz Pawlizki. Das Haus sei aufgrund seiner Architektur, seines Renommees und seiner hervorragenden Lage ein äußerst attraktives Ziel für Business- und Individualgäste. Pawlizki bezeichnete den Standort Meißen überdies als „wichtige Erweiterung unseres Portfolios“.

Für das 1994 an der Hafenstraße eröffnete Parkhotel ist der Wechsel der Kette nicht ungewöhnlich. Sieben Jahre gehörte man zunächst zur ungarischen Pannonia-Gruppe, von 2001 bis 2007 zum Mercure-Verbund und bis zum Frühjahr 2017 zu der dem Warsteiner-Braukonzern gehörenden Welcome-Gruppe.

Die Entwicklung des Hotels liegt seit mehreren Jahren in den Händen des Investors Jürgen Leibfried. Insgesamt steckte er bereits mehr als sieben Millionen Euro in das Meißner Hotel. Neben dem Parkhotel gehören auch die linkselbischen Häuser Goldener Löwe und Residenz dem Entwickler. Nach dem Ende der Zusammenarbeit des Parkhotels mit der Welcome-Gruppe war die Verantwortung zunächst auf das Management vor Ort übergegangen. Nun dürfte die Dorint GmbH bei den wesentlichen Marketing-Tätigkeiten ein gewichtiges Wort mitreden.

Die Dorint Gesellschaft mit Sitz in Köln betreibt mit der Marke Dorint Hotels & Resorts europaweit 39 Häuser, beschäftigt rund 3 300 Mitarbeiter in Deutschland, in den Niederlanden und in der Schweiz. Die Dorint Hotels & Resorts gehören zu den führenden Hotelketten auf dem deutschen Markt. (SZ/mhe)

