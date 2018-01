Parkhotel Ambiente wird versteigert Die Herberge in Hohnstein ist seit fast einem Jahr geschlossen. Ein Käufer hat sich bislang nicht gefunden. Jetzt kommt sie unter den Hammer.

Das Parkhotel soll im März versteigert werden. © Daniel Schäfer

Hohnstein. Das Parkhotel Ambiente in Hohnstein ist seit dem 1. März 2017 geschlossen. Der Eigentümer, die KMG Kliniken in Bad Wilsnack, wollte das Haus samt Inventar eigentlich verkaufen. Der Kaufpreis sollte im vergangenen Jahr zwischen 700 000 Euro und einer Million Euro liegen. Pachtmodelle werden abgelehnt. Der Eigentümer wollte die Immobilie direkt als Hotel vermarkten. Doch offenbar hat sich kein Interessent gefunden. Auch die Stadt Hohnstein hatte sich an der Suche beteiligt. Ohne Erfolg. Jetzt soll das Hotel offenbar im März bei der nächsten Grundstücksauktion in Dresden versteigert werden. Ein Mindestgebot ist noch nicht bekannt, da der Auktionskatalog erst ab dem 25. Januar zur Verfügung steht. Das ehemalige Parkhotel an der Waldstraße verfügt über 97 Betten in 49 Zimmern sowie über mehrere Gaststätten und einen Wellnessbereich. (SZ/aw)

