Parkhaus in Ost kostet bald wieder Bis zum Stichtag müssen Autos ohne Dauerparkberechtigung das Parkhaus verlassen haben. Danach kann nicht mehr bar bezahlt werden.

Voraussichtlich ab 10. Juli wird die Schrankenanlage im Radebeuler Parkhaus wieder in Betrieb genommen wird. Ab dann muss fürs Parken wieder bezahlt werden. © Syxmbolbild/dpa

Monatelang konnten die Radebeuler ihr Auto kostenlos im Parkhaus am Bahnhof Ost abstellen. Nachdem ein Unbekannter den Zahlautomaten im November 2016 mit einem Böller gesprengt hatte, war das Bezahlen an dem Gerät nicht mehr möglich. Die Schranken an der Aus- und Einfahrt blieben offen. Das soll sich jetzt bald ändern. Im Parkhaus hat die Verwaltung Zettel ausgehangen. Darauf ist zu lesen, dass die Schrankenanlage voraussichtlich ab Montag, dem 10. Juli, wieder in Betrieb genommen wird. Ab dann muss fürs Parken wieder bezahlt werden.

Allerdings nicht mehr wie bisher in bar. „Wir führen ein Bezahlsystem mit EC-Karte ein“, sagt Investor Christoph Dross. Dadurch soll verhindert werden, dass der Automat wieder wegen des Bargeldes aufgebrochen wird. Offenbar kommt das nicht selten vor, sagt Dross. „Wir haben zum Beispiel von der Deutschen Bahn gehört, dass das ein großes Problem ist.“

Der Automatensprenger vom Parkhaus in Radebeul-Ost wurde nicht geschnappt. Dabei hatte die Überwachungskamera ihn sogar aufgenommen. Er trug eine Maske, sagt Dross. Nachdem er den Automaten gesprengt hat, griff er sich die Geldscheine. Münzen interessierten ihn nicht.

Bevor die Schrankenanlage wieder in Betrieb geht, müssen alle Autofahrer, die keine Dauerparkberechtigung haben, ihren Wagen aus dem Parkhaus fahren. Denn sonst ist keine kostenfreie Ausfahrt mehr möglich. Von da an kostet das Parken dann wieder 50 Cent für die erste Stunde. Wer bis zu zwei Stunden parkt, zahlt 1,50 Euro. Pro weitere angefangene Stunde erhöht sich der Satz um einen Euro. Wer länger als vier Stunden parken möchte, zahlt den Tagessatz von 4,50 Euro. (SZ/nis)

