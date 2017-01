Parkhaus im Stadtzentrum? Der Schnee macht es möglich. Ein Projekt wird Wirklichkeit – allerdings nur zum Schein.

Gibt es im Radeberger Stadtzentrum also doch ein öffentliches Parkhaus? Es sieht so aus … © Jens Fritzsche

Das Thema ist ja seit Jahrzehnten immer wieder mal im Gespräch: ein öffentliches Parkhaus im Radeberger Stadtzentrum. Realisiert wurde ein solches Projekt bisher nicht – weil es aus wirtschaftlicher Sicht heraus eher schwierig sei, ein solches Parkhaus zu betreiben, heißt es dazu regelmäßig aus dem Rathaus.

Dass die Baukosten tatsächlich über die dann eingenommenen Park-Gebühren refinanziert werden können, scheint den Verantwortlichen derzeit problematisch. Noch dazu, weil sich vor Jahren die Stadt gemeinsam mit dem Gewerbeverein ja dazu entschlossen hatte, die Parkgebühren in der Innenstadt komplett abzuschaffen und das Parken für zwei Stunden kostenfrei zu gestatten. Das, so die Intention, kurbelt den Innenstadthandel an.

Das Winterwetter hat sich nun an der Hauptstraße einen kleinen Scherz erlaubt: Auf dem Parkschild am Mehrgenerationenhaus rutschte der Schnee so, als würde er überm Parkplatz-„P“ ein weißes Dach bilden. „Wir haben also doch ein Parkhaus“, lacht Günter Zeiger vom Mehrgenerationenzentrum, dem diese augenzwinkernde Laune der Natur aufgefallen ist. (SZ/JF)

zur Startseite