Parkgebühren in der Diskussion Verkehrsplaner schlagen außerdem niedrigere Tempolimits vor. Verschiedene Schwerpunkte in Radebeul wurden untersucht.

Der Anger in Altkötzschenbroda ist fast immer zugeparkt. Würden Parkgebühren daran etwas ändern? Verkehrsplaner schlagen kostenpflichtiges Parken auch als Möglichkeit für Radebeul-Ost vor. © Norbert Millauer

Radebeul. Alle paar Jahre finden in Radebeul Verkehrszählungen statt. Dann wird erhoben, auf welchen Strecken wie viele Fahrzeuge unterwegs sind. Im kürzlich veröffentlichten Verkehrsentwicklungsplan stehen die aktuellen Daten – inklusive Prognose bis 2030 und Überlegungen, wie verschiedene Stellen entlastet werden sollen.

Wie viele Fahrzeuge rollen tagtäglich durch Radebeul?

Die Meißner Straße ist und bleibt die meistbefahrene Straße in Radebeul. Je nach Verlauf sind dort zwischen 13 000 Fahrzeuge (im Bereich der August-Bebel-Straße) und 23 000 Autos (östlich der Paradiesstraße) unterwegs. Die am zweitstärksten genutzte Achse: Kötzschenbrodaer Straße – Kötitzer Straße mit 10 000 bis 12 000 Autos am Tag. Die Niederwarthaer Brücke wurde zum Zeitpunkt der Zählung von etwas mehr als 10 000 Fahrzeugen genutzt, wobei dort der Schwerverkehrsanteil mit circa 7,3 Prozent vergleichsweise hoch war.

Welche Prognose stellen die Verkehrsplaner bis 2030?

Obwohl ein Bevölkerungswachstum für Radebeul vorhergesagt wird, soll es keine problematischen Verkehrszuwächse geben. 2030 werden täglich rund 9 000 Autos die Brücke An der Schiffsmühle nutzen und bis zu 15 000 auf der neuen S 84 sein, prognostizieren die Planer. Dadurch würden die Meißner Straße in Zitzschewig und die Kötitzer Straße in Naundorf entlastet. Zunehmen wird der Verkehr zwischen Cossebauder und Bahnhofstraße.

Wie soll die Parkplatzsituation in der Stadt verbessert werden?

Die Suche nach einem Parkplatz kann mitunter zu einer nervtötenden Angelegenheit werden – in Radbeul-Ost ebenso wie in West. Wobei in Ost im Parkhaus an der Hauptstraße immer Plätze frei sind. Doch die sind nicht so beliebt, weil das Parken dort kostet. Die Verkehrsplaner machen deshalb zwei Vorschläge: Entweder könnten überall Parkgebühren erhoben werden, also auch außerhalb des Parkhauses. Oder es wird überall kostenlos, wenn die ansässigen Händler die Parkhausgebühren für die Kunden übernehmen.

Auch für Altkötzschenbroda bringen die Verkehrsplaner Parkgebühren ins Gespräch. Außerdem schlagen sie vor, dass zukünftig Parkplätze im Bereich um die Alte Post entstehen könnten. Der große Stellplatz An der Festwiese soll vor allem für Ortsunkundige besser ausgeschildert werden. Für Reisebusse ist eine eigene Haltestelle östlich der Bahnhofstraße vorgesehen. Während die Touris über den Anger schlendern, sollen die Busse westlich vom Bahnhofsgebäude in der Güterhofstraße abgestellt werden.

Welche Änderungen zu Tempolimits schlagen die Verkehrsplaner vor?

Entlang des Angers in Altkötzschenbroda sollen Autofahrer künftig noch langsamer fahren. Vorgesehen ist eine Tempo-20-Zone. Weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen werden für die Kottenleite und die Moritzburger Straße vorgeschlagen. Mit dem Ziel, dass vor allem Lastwagen auf andere Strecken ausweichen und die Anwohner somit weniger von Verkehr und Lärm belästigt werden.

Welche anderen Stellen tauchen im Verkehrsentwicklungsplan auf?

60 Seiten umfasst der Verkehrsentwicklungsplan insgesamt. Verschiedene kritische Stellen werden aufgelistet, darunter die schlecht einsehbare Einmündung der Richard-Wagner-Straße in die Weintraubenstraße. Weitere Schwerpunkte im Bericht sind unter anderem die Zufahrt zum Gewerbegebiet Naundorf-Kötitz, die Anbindung des Ostens von Radebeul an die Autobahn und die Radwegsituation in der Stadt.

Der Bericht liegt noch bis zum 8. Februar im Technischen Rathaus, Zimmer 1.10, aus. Bürger können sich mit Hinweisen und Vorschlägen schriftlich an die Stadtverwaltung wenden oder eine E-Mail an investoren@radebeul.de schicken.

