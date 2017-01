Parkenden Pkw demoliert

Kind bei Unfall verletzt Radebeul. Am Mittwochmorgen ist ein Junge (11) an der Zillerstraße/Paradiesstraße beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Ein Citroen (Fahrerin 49) war auf der Zillerstraße unterwegs, als kurz vor der Kreuzung Paradiesstraße der Elfjährige von links auf die Fahrbahn gelaufen kam. Der Junge wurde von dem Wagen erfasst und dabei leicht verletzt.

Unfall mit einer Verletzten Radebeul. Ein Skoda (Fahrerin 34) fuhr am Mittwoch gegen 6.20 Uhr die Forststraße und wollte die Meißner Straße überqueren. Dabei stieß die 34-Jährige mit einem Honda (Fahrerin 45) zusammen, der dort in Richtung Coswig unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 45-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ford prallte gegen Baum Thiendorf. Ein 30-Jähriger war am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen Freitelsdorf und Thiendorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge streifte der Wagen einen Straßenbaum, überrollte einen weiteren und prallte schließlich gegen einen dritten Baum, an dem er zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Wildunfall Zeithain. Am Mittwoch gegen 6.10 Uhr kam es auf der Gröditzer Straße (B 169) zu einem Wildunfall. Die Fahrerin (56) eines VW Golf war zwischen Lichtensee und Neudorf unterwegs, als ein Reh auf die Straße sprang. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Auto rutschte gegen Lkw - Zeugen gesucht Lampertswalde. Am Donnerstag gegen 7 Uhr kam ein Opel (Fahrerin 31) an der Kreuzung Blochwitzer Straße/Großenhainer Straße auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den Anhänger eines Holztransporters. Durch den Aufprall wurde der Opel gegen einen Grundstückszaun geschleudert. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder unter 0351 4832233 die Polizeidirektion Dresden entgegen.