Parkende Eltern sorgen für Chaos Die morgendliche Verkehr an der Grundschule in Schleife macht Probleme. Jetzt hat sich die Polizei zu Wort gemeldet.

Die Grundschule in Schleife. © Gunnar Schulze

Aktuell sind Ferien und an der Grundschule in Schleife herrscht Ruhe. Das ändert sich aber spätestens in anderthalb Wochen. Dann sorgen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, wieder jeden Morgen für ein Verkehrschaos im Bereich um die Schule. So schildert zumindest der Schleifer Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Jörg Funda seine Erlebnisse unlängst in einer Ratssitzung. Und auch Wolfgang Goldstein, ebenfalls Gemeinderat und außerdem Schulleiter der Oberschule, bestätigt die Beobachtungen und hat sich deshalb bereits an die Polizei gewandt und Kontrollen gefordert. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats hat sich nun Bürgerpolizist Thomas Hanzig zur Situation an der Schule geäußert.

Dabei spricht der Polizeihauptmeister zunächst ein Lob aus. Denn bei seiner Schulwegkontrolle, für die er sich im Dezember im Dunkeln an der Schule postiert hat, hätten 99 Prozent der Schüler Licht an ihren Fahrrädern gehabt. „Das fand ich toll“, sagt Thomas Hanzig. Beim Verhalten der Autofahrer, die ihre Kinder an der Schule absetzen, sei die Bewertung indes schwieriger. Es gebe keine Halte- oder Parkverbote, die ausgeschildert sind, weshalb es polizeilich keine Handhabe gegen die haltenden Autos gebe. Schlimmer als das Halten an sich sei es, wenn die Türen der Autos aufspringen und die Kinder zur Straßenseite hin aussteigen. Insgesamt bewertet der Polizist die Situation aber nicht als so gravierend, wie sie an ihn herangetragen worden ist.

Mit Wolfgang Goldstein wolle er aber weiter in Kontakt bleiben und die Zusammenarbeit vertiefen, so Thomas Hanzig. Alle anderen Bürger hätten natürlich auch immer die Möglichkeit, an ihn heranzutreten. Das funktioniere über einen Anruf im Polizeirevier Weißwasser oder per Mail.

Allein dadurch, dass sich die Polizei an der Schule zeige, werde es aber zu keiner Änderung der Verkehrssituation kommen. Hierzu sei eine entsprechende Beschilderung notwendig, für die es eine sogenannte verkehrsrechtliche Anordnung des Landkreises braucht. Um diese zu bekommen, muss sich die Gemeinde an die Straßenverkehrsbehörde wenden und dort einen Antrag stellen. Danach werde eine Verkehrsschau durchgeführt und geprüft, ob Handlungsbedarf bestehe, erklärt Thomas Hanzig. In Schleife will man sich deshalb nun zusammensetzten.

Bis dahin könne man nur an die Vernunft der Eltern appellieren, sagt Jörg Funda. (bb)

