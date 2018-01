Parkende Autos stören Rettungsfahrzeuge Anwohner engen in Pethau die Fahrbahn so stark ein, dass Rettungsfahrzeuge Probleme haben, vorbeizukommen.

Rettungswagen brauchen freie Fahrt. © dpa

Pethau. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Pethau ist das Parkproblem an der Oberen Bergstraße angesprochen worden. Laut Ortschaftsrat Bernd Pietrek (Freie Wählervereinigung) stellen Anwohner ihre Autos auf der Straße ab und engen damit die Fahrbahn so stark ein, dass Versorgungs- und Rettungsfahrzeuge Probleme haben, vorbeizukommen und die weiter oben liegenden Häuser zu erreichen. Ein Müllauto sei bereits einmal umgekehrt. Mit dem Ordnungsamt der Stadt Zittau soll eine Lösung für das Parkproblem gefunden werden. Ortsbürgermeister Andreas Nietsch (Freie Wählervereinigung) will aber gleichzeitig auch das Gespräch mit dem betroffenen Anwohner suchen. (SZ/jl)

