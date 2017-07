Parken zum Hutberg Open Air Am 29. Juli erobern die Rocklegenden die Bühne. Wegen der Sperrung der Königsbrücker gibt es einiges zu beachten.

Bereits seit Juni laufen die Straßenbaumaßnahmen auf der Königsbrücker Straße. Mit deren Beginn ist diese in beide Richtungen im Bereich Hutberg voll gesperrt. Die dortigen Parkplätze stehen also derzeit nicht zur Verfügung. Als Ausgleich werden für das Rocklegenden-Konzert mit CCR, The Lords und The Rattles am 29. Juli offizielle Besucherparkplätze nur an bekannter Stelle in Lückersdorf bereitgestellt. Deren Kapazität ist angemessen. Es wird eine Verkehrsumleitung und Ausschilderung geben. Für Menschen mit erheblicher Gehbehinderung oder Rollstuhlfahrer gibt es die bewährte Verfahrensweise, dass diese sich im Vorfeld der Veranstaltungen bei den städtischen Veranstaltungsdiensten unter der Telefonnummer 03578 379-201 melden und dort ihren Namen und das Kfz-Zeichen angeben. Für alle anderen gehschwachen Besucher fährt ab etwa zwei Stunden vor Konzertbeginn wieder der von Winter Automobilpartner bereitgestellte Kleinbus-Shuttle, diesmal ab Parkplatz Lückersdorf, außen herum über die Pulsnitzer Straße hinauf zur Bühne. (SZ)

