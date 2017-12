Parken wird ab Januar 2018 eingeschränkt In der Stadt Stolpen gibt es neue Regeln für Kraftfahrer. Damit werden gefährliche Stellen entschärft.

Um die Einmündung freizuhalten, darf hier künftig nicht mehr geparkt werden.

Stolpen. Für Stolpens Kraftfahrer und für die Besucher der Stadt wird sich ab Januar 2018 einiges ändern. Das Ordnungsamt hat in den vergangenen Wochen offenbar einige Straßenbegehungen unternommen und im Ergebnis Änderungen angeschoben, um gefährliche Stellen zu entschärfen. Im Blick stehen dabei vor allem die Ein- und Ausfahrten von Straßen sowie das Freihalten von Wegen für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge. Eine Änderung betrifft zum Beispiel die Parkregelung auf der Rudolf-Breitscheid-Straße. Bislang war es üblich, dass die Fahrzeuge auf der rechten Seite in Richtung Einmündung Dresdner Straße parken konnten. Nun wird die bisherige Parkregelung auf der Rudolf-Breitscheid-Straße geändert. Ab dem 1. Januar darf in diesem Bereich nicht mehr geparkt werden. Die Stadt begründet die Entscheidung damit, dass sich durch die Straßenbaumaßnahmen des vergangenen Jahres die Breite der Straße in Richtung Einmündung in die Dresdner Straße verringert hat.

Die Praxis zeige nun, dass ein Parken auf dem rechten Fahrbahnrand nicht mehr möglich ist. Deshalb werde ein Halteverbot angeordnet. Auch das bisherige zeitweise Parken sei nicht mehr möglich, informiert das Ordnungsamt. Aus dem gleichen Grund fällt ab dem 1. Januar auch die Bewohnerparkzone an der Parkstraße weg. Es wird damit ein eingeschränktes Halteverbot auf der gesamten Parkstraße geben.

Ordnung schafft die Stadtverwaltung auch auf der Christian-Gercken-Straße. Hier gab es durch parkende Fahrzeuge in letzter Zeit immer wieder Chaos. Um das zu verhindern, wird in Höhe der Ausfahrt der Arztpraxis ein Parkverbot angeordnet. Damit soll die An- und Abfahrt der Rettungsdienste gefahrlos möglich sein. Die Stadt hatte dort bereits eine weiße Markierungslinie aufbringen lassen. Diese habe aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht, heißt es. Die Straße wurde beidseitig zugeparkt. Mit dem eingeschränkten Halteverbot ist es immer noch möglich, dort kurz zu halten, damit Patienten, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ein- und aussteigen können. Genutzt werden können die Parkplätze am Grundstück oder auf dem Parkplatz Schützenhausstraße/Birkenweg.

Ziemlich eng ist es auch auf dem Altstädter Weg in Stolpen. Vor allem für Entsorgungsfahrzeuge war es mitunter nicht einfach, an den parkenden Autos vorbeizukommen. Deshalb gilt hier in einigen Bereichen ab Januar ebenfalls ein Parkverbot.

