Parken vor der Lederfabrik verboten An dem bröckelnden Gebäude in Freital ist die Gefahr einfach zu groß, dass Mauerteile herabstürzen.

Alte Lederfabrik in Freital wird zur Gefahr. © Ludwig Oberthür

Freital. Die Freitaler Stadtverwaltung schätzt die Gefahr durch herabfallende Teile an der Lederfabrik offenbar so groß ein, dass vor dem Gebäude nun bis auf Weiteres absolutes Halteverbot herrscht. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilt, seien die Schilder bereits am 1. November aufgestellt worden nach dem Sturm Herwart. Bei dem Unwetter seien lockere Teile vom Dach der Lederfabrik herabgefallen.

Die Stadt Freital will die Lederfabrik nach der erfolglosen Suche nach einem Käufer und Investor abreißen. Im Mai dieses Jahres gab es einen entsprechenden Stadtratsbeschluss. Allerdings braucht die Stadtverwaltung dafür eine sogenannte denkmalschutzrechtliche Genehmigung, weil es sich bei der Lederfabrik um ein Denkmal handelt.

Zuletzt hatte das Landesamt für Denkmalpflege mitgeteilt, dass man die Voraussetzungen für eine Abrissgenehmigung derzeit nicht gegeben sieht. Das Genehmigungsverfahren wurde ausgesetzt, weil die Stadt nun noch Unterlagen nachreichen muss. (SZ/win)

