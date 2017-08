Parken verboten wegen Tom Pauls Auf Schloss Burgk gibt der Schauspieler und Kabarettist zwei Vorstellungen. Das bringt Einschränkungen für motorisierte Besucher.

Tom Pauls wird in Freital am Wochenende für großen Besucheransturm sorgen. © Daniel Förster

Am Sonnabend und Sonntag kommt der Kabarettist Tom Pauls für zwei Auftritte nach Freital in den Innenhof von Schloss Burgk. Die beiden Veranstaltungen sind nahezu ausverkauft. Die Stadt rechnet mit großem Andrang.

„Um eine reibungslose An- und Abreise zu gewährleisten, bittet die Stadtverwaltung die Gäste, den Festplatz gegenüber dem Stadion des Friedens zu nutzen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Hier gebe es ausreichend Parkmöglichkeiten. Für die Straße Altburgk direkt am Schloss gilt für das Wochenende aus Sicherheitsgründen beidseitig ein Parkverbot. Der Parkplatz direkt am Schloss stehe für Besucher und Gäste an diesem Wochenende nicht zur Verfügung, so das Rathaus. (SZ)

Für das Programm „Däschdlmäschdl auf Sächsisch – Eine Liebesrevue im Barock“ am Sonnabend ab 19 Uhr sowie für „Ilse Bähnert: Mit 80 Jahren um die Welt“ am Sonntag um 18 Uhr gibt es noch Restkarten an der Kasse des Freizeitzentrums Hains. Die Tickets kosten 29 Euro.

