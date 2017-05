Parken unterm Blauen Wunder verboten Das Abstellen von Autos unterm Blauen Wunder in Blasewitz ist seit Montag tabu. Grund ist aber nicht der Stadtratsentscheid von vergangener Woche.

Parken verboten! Direkt unterm Blauen Wunder dürfen seit Montag auf Blasewitzer Seite keine Autos mehr abgestellt werden. © Fabian Schröder

Nicht nur unter der Marienbrücke dürfen ab diesem Montag keine Autos mehr stehen. Auch die Fläche unterm Blauen Wunder auf Blasewitzer Seite ist jetzt tabu. Am Morgen wiesen Parkverbotsschilder darauf hin. Zudem sollen Bauarbeiten beginnen. Nur noch direkt unterhalb des Schillergartens können Autos abgestellt werden.

Wird mit dem Parkverbot schon jetzt der im Stadtrat beschlossene neue Stellflächenplan an der Brücke umgesetzt? „Nein, es wird auf dem Blauen Wunder der Gehweg erneuert. Deshalb ist die Fläche schon jetzt gesperrt“, sagte Manuela Thieme vom Straßen- und Tiefbauamt am Morgen. Diese Arbeiten sollen bis Oktober andauern.

Unabhängig davon dürften unter Brücken aus Sicherheitsgründen aber eigentlich sowieso keine Autos stehen. Wer das mache, handele fahrlässig, so Thieme. Zudem befinde sich die Stellfläche in einem Landschaftsschutzgebiet, auf dem das Parken auch nicht erlaubt sei. Bisher wurde das von der Stadtverwaltung aber geduldet.

Das Parken am Blauen Wunder ist ab jetzt schwieriger. Auch künftig wird das so bleiben: Unter der Brücke ist es verboten, am Loschwitzer Ufer wird es nicht legalisiert und auf der Blasewitzer Seite sollen nur wenige Autos die Möglichkeit erhalten, rechtmäßig zu parken. So hat es der Stadtrat mit den Stimmen von Rot-Grün-Rot entschieden.

Für die bleibenden Stellplätze am Blasewitzer Ufer soll der Elberadweg ausgebuchtet werden, damit Autos in Zukunft nicht mehr den Weg der Radfahrer kreuzen. (SZ/fsc)

